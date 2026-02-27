A D-vitamin önmagában kevés lehet? Meglepő összefüggést találtak a kutatók

A D-vitamin a szervezetben több lépésen keresztül alakul át aktív formává. Ehhez a folyamathoz magnéziumra van szükség.
A magnézium szerepe a D-vitamin anyagcseréjében
Kutatások szerint a magnézium támogatja a D-vitamin anyagcsere-folyamatait. Mivel a szervezet csak több átalakulási lépést követően képes a vitamint aktív formává alakítani, az ehhez szükséges enzimatikus folyamatok magnézium jelenlétét igénylik.
Egy 2018-as áttekintő tanulmány megerősítette, hogy magnéziumhiány esetén a D-vitamin hatás csökkenhet. Egy vizsgálatban a magnézium pótlása különösen azoknál emelte hatékonyan a 25-hidroxi-D-vitamin szintjét, akiknél eleve alacsony értékeket mértek.
D-vitamin és magnézium kombináció túlsúly esetén
Egy 2022-es, túlsúlyos résztvevőkkel végzett, randomizált kutatás kimutatta, hogy a D-vitamin és magnézium kombináció erőteljesebben növeli a vér D-vitamin-szintjét, mint a vitamin önmagában.
Emelkedő D-vitamin-szint, változatlan biomarkerek
Egy 2023-as tanulmány megerősítette a kombináció hatását a D-vitamin-szint emelésére. Ugyanakkor más biomarkerek, például az inzulinrezisztencia vagy az oszteokalcin értékei nem változtak számottevően.
Az eddigi kutatások alapján a magnézium támogató szerepet tölt be a D-vitamin hatásának érvényesülésében, különösen alacsony kiindulási szint vagy túlsúly esetén.
A hosszú távú, komplex anyagcsere-hatások további vizsgálatot igényelnek – olvasható a Fitbook.de cikkében.
