A D-vitamin önmagában kevés lehet? Meglepő összefüggést találtak a kutatók

A D-vitamin a szervezetben több lépésen keresztül alakul át aktív formává. Ehhez a folyamathoz magnéziumra van szükség.

A D-vitamin mellé érdemes magnéziumot is szednünk (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A magnézium szerepe a D-vitamin anyagcseréjében

Kutatások szerint a magnézium támogatja a D-vitamin anyagcsere-folyamatait. Mivel a szervezet csak több átalakulási lépést követően képes a vitamint aktív formává alakítani, az ehhez szükséges enzimatikus folyamatok magnézium jelenlétét igénylik.

Egy 2018-as áttekintő tanulmány megerősítette, hogy magnéziumhiány esetén a D-vitamin hatás csökkenhet. Egy vizsgálatban a magnézium pótlása különösen azoknál emelte hatékonyan a 25-hidroxi-D-vitamin szintjét, akiknél eleve alacsony értékeket mértek.

Az 50 év feletti egészséges táplálkozás részeként a D-vitamin bevitele kulcsfontosságú a csontok, izmok és az immunrendszer megfelelő működéséhez, amit érdemes kiegészítőkkel is biztosítani a természetes források mellett (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

D-vitamin és magnézium kombináció túlsúly esetén

Egy 2022-es, túlsúlyos résztvevőkkel végzett, randomizált kutatás kimutatta, hogy a D-vitamin és magnézium kombináció erőteljesebben növeli a vér D-vitamin-szintjét, mint a vitamin önmagában.

Emelkedő D-vitamin-szint, változatlan biomarkerek

Egy 2023-as tanulmány megerősítette a kombináció hatását a D-vitamin-szint emelésére. Ugyanakkor más biomarkerek, például az inzulinrezisztencia vagy az oszteokalcin értékei nem változtak számottevően.

Az eddigi kutatások alapján a magnézium támogató szerepet tölt be a D-vitamin hatásának érvényesülésében, különösen alacsony kiindulási szint vagy túlsúly esetén.

A hosszú távú, komplex anyagcsere-hatások további vizsgálatot igényelnek – olvasható a Fitbook.de cikkében.

A magnézium fontos a D-vitamin bevitel mellé (illusztráció) Fotó: Monika Skolimowska / dpa Picture-Alliance via AFP / DPA

