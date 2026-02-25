Döbbenetes, amit a D-vitaminról találtak – egy halálos betegség ellen is védhet

A szervezet napfény hatására maga állítja elő a D-vitamint, mégis sokaknál nem optimális a szintje. A kutatási eredmények alapján az egészség több területére is hatással lehet, köztük a rák ellen is védhet – derül ki a Focus.de cikkéből.

Német vizsgálatok szerint az emberek közel 90 százalékának nem optimális a D-vitamin-ellátottsága, és több mint felüknél kifejezett hiány mérhető. Ez azt jelzi, hogy a megfelelő szint biztosítása továbbra is kihívást jelent.

A szervezet ugyan napfény hatására maga állítja elő a vitamint, ennek ellenére a vérben található optimális mennyiség sok esetben alacsony marad.

A csontok védelme mellett más élettani hatások

A D-vitamin a kalcium felszívódását segíti, így alapvető szerepe van a csontok védelme szempontjából. Az utóbbi évek kutatásai azonban arra utalnak, hogy az immunrendszer működését is befolyásolja, és hatással lehet a sejtosztódás szabályozására.

Az 50 év feletti egészséges táplálkozás részeként a D-vitamin bevitele kulcsfontosságú a csontok, izmok és az immunrendszer megfelelő működéséhez, amit érdemes kiegészítőkkel is biztosítani a természetes források mellett

A kutatók szerint megfelelő D-vitamin-szint mellett csökkenhet a kóros sejtszaporulat kialakulásának esélye, és mérséklődhet egyes daganattípusok, illetve a rák kockázata.

Magasabb bevitel lehet szükséges?

Egyes vizsgálatok azt mutatják, hogy a hivatalos ajánlásoknál magasabb napi bevitelre lehet szükség ahhoz, hogy vérben található D-vitamin elérje azt a tartományt, amely nemcsak a csontok, hanem más élettani folyamatok szempontjából is kedvező.

A pontos dózis meghatározása további kutatásokat igényel. Az eddigi eredmények ugyanakkor egyértelműen jelzik, hogy a D-vitamin szerepe az egészség megőrzésében jóval túlmutat a csontok védelmének klasszikus funkcióján.

