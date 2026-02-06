Így lettek a Dalton fivérek a történelem legrettegettebb rablói

1891. február 6-án egy látszólag jelentéktelen oklahomai vasútvonal mentén olyan esemény történt, amely örökre beírta magát az amerikai Vadnyugat történetébe. Ezen a napon hajtották végre első vonatrablásukat a Dalton fivérek, akik néhány év leforgása alatt az Egyesült Államok egyik legismertebb és legrettegettebb bűnbandájává váltak – írja az Oklahoma History Society.
A Dalton fivérek története különösen ironikus, hiszen családjuk több tagja is a törvény oldalán kezdte pályafutását. A Dalton család tizenöt gyermekéből többen seriffhelyettesként vagy rendfenntartóként dolgoztak az indián területeken. Frank Dalton, a legidősebb fivér, elismert törvényőr volt, akit 1887-ben szolgálatteljesítés közben öltek meg.
Halála mély nyomot hagyott öccsein, különösen Gratton „Grat” Daltonon, aki később a banda vezetője lett.
Grat, Bob és Emmett Dalton eleinte szintén a jog oldalán próbáltak boldogulni, de anyagi gondjaik, rossz döntéseik és a Vadnyugat laza erkölcsi normái fokozatosan a bűn felé sodorták őket. Mire elérkezett 1891 eleje, a törvény szolgálatát végleg maguk mögött hagyták.
Az első vonatrablás előzményei
1891 telén az Oklahoma Terület még mindig félig vad, félig civilizált vidék volt. A vasútvonalak kulcsszerepet játszottak a térség gazdaságában: postát, fizetéseket, árut és nagy mennyiségű készpénzt szállítottak. A Dalton fivérek pontosan tudták, hogy egy jól kiválasztott vonat komoly zsákmányt jelenthet.
A célpont egy Santa Fe vasúttársasághoz tartozó személyvonat lett, amely Wharton és Red Rock között közlekedett.
A testvérek napokig figyelték a menetrendet, a személyzet mozgását és a környéket, mielőtt véglegesítették tervüket. A banda ekkor még tapasztalatlan volt, de elszántságuk és vakmerőségük pótolta a rutint.
1891. február 6.: a Dalton fivérek első vonatrablása
1891. február 6-án este a Dalton fivérek és két társuk egy félreeső vasúti szakaszon várták a közeledő vonatot. A sínek mellett rejtőzve, felfegyverkezve figyelték, ahogy a gőzmozdony fénye feltűnik a sötétben. Amikor a vonat lassított, fegyverrel kényszerítették a mozdonyvezetőt megállásra – írja a Rubicon. A rablók gyorsan cselekedtek. Először a mozdonyt és a postakocsit vették ellenőrzésük alá, majd fegyverrel kényszerítették a személyzetet együttműködésre. A Dalton fivérek tudták, hogy a legértékesebb zsákmány a postakocsiban lehet, ahol gyakran szállítottak készpénzt és értékes küldeményeket.
A pánik gyorsan eluralkodott az utasokon, akik tehetetlenül figyelték az eseményeket. A rablók azonban – legalábbis ekkor még – igyekeztek elkerülni a felesleges erőszakot.
Fenyegetések és lövések nélkül, de határozott fellépéssel szerezték meg a zsákmányt, amely végül jóval szerényebbnek bizonyult, mint remélték: mindössze néhány ezer dollár ütötte a markukat.
Bár a rablás nem hozott óriási anyagi hasznot, óriási jelentőséggel bírt. A Dalton fivérek számára ez volt az a pillanat, amikor végleg átlépték a határt, és hírhedt törvényen kívüliekké váltak.
Hamar elterjedt a rablóbanda híre
Az első vonatrablás híre gyorsan elterjedt a térségben. A sajtó felkapta az ügyet, a hatóságok pedig hajtóvadászatot indítottak a tettesek ellen. Bár ekkor még nem voltak országosan ismertek, nevük egyre gyakrabban bukkant fel a rendőrségi jelentésekben.
A siker magabiztossá tette a bandát. A Dalton fivérek hamarosan újabb rablásokba kezdtek, egyre merészebb akciókat hajtva végre vasútvonalak és bankok ellen.
A végzetes coffeyville-i bankrablás
1892 októberében a Dalton banda elérkezett pályafutása csúcspontjához – és egyben végéhez is. Coffeyville városában egyszerre két bankot próbáltak kirabolni, ám a helyiek felfegyverkezve szálltak szembe velük. A véres tűzharcban Grat és Bob Dalton, valamint két társuk életüket vesztették.
Az egyetlen túlélő Emmett Dalton volt, aki súlyos sérülésekkel került börtönbe. Halálra ítélték, ám büntetését később életfogytiglanra enyhítették, majd 14 év után szabadult.
Élete hátralévő részében megpróbálta jóvátenni múltját: könyvet írt, előadásokat tartott, sőt Hollywoodban is megfordult tanácsadóként.
