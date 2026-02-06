Így lettek a Dalton fivérek a történelem legrettegettebb rablói

1891. február 6-án egy látszólag jelentéktelen oklahomai vasútvonal mentén olyan esemény történt, amely örökre beírta magát az amerikai Vadnyugat történetébe. Ezen a napon hajtották végre első vonatrablásukat a Dalton fivérek, akik néhány év leforgása alatt az Egyesült Államok egyik legismertebb és legrettegettebb bűnbandájává váltak – írja az Oklahoma History Society.

A Dalton fivérek körözési plakátja.

Fotó: legendsofamerica.com

A Dalton fivérek története különösen ironikus, hiszen családjuk több tagja is a törvény oldalán kezdte pályafutását. A Dalton család tizenöt gyermekéből többen seriffhelyettesként vagy rendfenntartóként dolgoztak az indián területeken. Frank Dalton, a legidősebb fivér, elismert törvényőr volt, akit 1887-ben szolgálatteljesítés közben öltek meg.

Halála mély nyomot hagyott öccsein, különösen Gratton „Grat” Daltonon, aki később a banda vezetője lett.

Grat, Bob és Emmett Dalton eleinte szintén a jog oldalán próbáltak boldogulni, de anyagi gondjaik, rossz döntéseik és a Vadnyugat laza erkölcsi normái fokozatosan a bűn felé sodorták őket. Mire elérkezett 1891 eleje, a törvény szolgálatát végleg maguk mögött hagyták.

Az első vonatrablás előzményei

1891 telén az Oklahoma Terület még mindig félig vad, félig civilizált vidék volt. A vasútvonalak kulcsszerepet játszottak a térség gazdaságában: postát, fizetéseket, árut és nagy mennyiségű készpénzt szállítottak. A Dalton fivérek pontosan tudták, hogy egy jól kiválasztott vonat komoly zsákmányt jelenthet.

A célpont egy Santa Fe vasúttársasághoz tartozó személyvonat lett, amely Wharton és Red Rock között közlekedett.

A testvérek napokig figyelték a menetrendet, a személyzet mozgását és a környéket, mielőtt véglegesítették tervüket. A banda ekkor még tapasztalatlan volt, de elszántságuk és vakmerőségük pótolta a rutint.

1891. február 6.: a Dalton fivérek első vonatrablása

1891. február 6-án este a Dalton fivérek és két társuk egy félreeső vasúti szakaszon várták a közeledő vonatot. A sínek mellett rejtőzve, felfegyverkezve figyelték, ahogy a gőzmozdony fénye feltűnik a sötétben. Amikor a vonat lassított, fegyverrel kényszerítették a mozdonyvezetőt megállásra – írja a Rubicon. A rablók gyorsan cselekedtek. Először a mozdonyt és a postakocsit vették ellenőrzésük alá, majd fegyverrel kényszerítették a személyzetet együttműködésre. A Dalton fivérek tudták, hogy a legértékesebb zsákmány a postakocsiban lehet, ahol gyakran szállítottak készpénzt és értékes küldeményeket.