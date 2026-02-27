Meghalt a nagy író – a legendás sci-fi sorozat alkotója

Elhunyt Dan Simmons amerikai író, a modern tudományos-fantasztikus (sci-fi) irodalom egyik meghatározó alakja. A 77 éves szerző február 21-én halt meg a coloradói Longmontban, sztrók következtében, családja körében. Halálhírét barátja és pályatársa, David Morrell is megerősítette – számolt be a Newsweek.

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Meghalt Dan Simmons, a modern sci-fi egyik legnagyobb alakja

Simmons 1948-ban született Illinois államban, angol szakon végzett, majd pedagógusként dolgozott közel két évtizeden át. Tanárként úttörő programot hozott létre tehetséges diákok számára, és a Colorado Év Tanára díj döntősei közé is jelölték. Írói pályafutása során 31 regényt és novelláskötetet publikált, műveit 28 országban adták ki, legalább 20 nyelvre fordították le.

My dear friend & incomparable author Dan Simmons died Saturday from a stroke at age 77. He defied literary norms, exploring historical fiction, horror, crime & other genres. His must-read titles include THE SONG OF KALI & HYPERION. He was one of a kind.https://t.co/NcBFT4hBc6 pic.twitter.com/kNbof3MPyG — _DavidMorrell (@_DavidMorrell) February 27, 2026

Első regénye, az 1985-ös Song of Kali elnyerte a World Fantasy Award díjat. Világhírét azonban elsősorban a Hyperion-ciklus hozta meg. A sorozat a science fiction irodalom klasszikusává vált, első kötete 1990-ben Hugo-díjat kapott. A regény szerkezete Geoffrey Chaucer Canterbury mesék című művét idézi: több szereplő meséli el saját történetét, ám a középkori zarándoklat helyett egy grandiózus sci-fi eposz bontakozik ki. Simmons tudatosan lépte át a műfaji határokat, a történelmi regénytől a horroron át a kemény krimiig számos területen alkotott maradandót.

