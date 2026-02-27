Senki sem tudta: David Guetta hatalmas ajándékot kapott az élettől

A Daily Mail beszámolója szerint David Guetta az Instagramon jelentette be a meglepetéshírt, egy közös posztban, amelyet Jessica Ledon oldalán is megosztottak. A kislány a Skyler nevet kapta. A bejegyzéshez ezt írták: „Üdv. a világon, Skyler. A leggyönyörűbb titok, amit valaha megőriztünk.”

David Guetta Instagram-bejegyzése

Fotó: Instagram

David Guetta bensőséges családi fotókat tett közzé

A fotósorozatban több meghitt pillanat is látható: az egyik képen Ledon még várandósan mosolyog Guetta oldalán egy kék-fehér, macis tematikájú babaváró bulin. Egy másikon a pár közös fia, Cyan – aki hamarosan betölti a második életévét, már büszke nagytestvérként kukucskál be a kiságyba. Guetta egy rövid videót is megosztott, amelyen az újszülött a mellkasán pihen. „Ez a kis angyal épp a mellkasomon alszik” – mondta, majd halkan hozzátette: „Pssszt.”

A világhírű DJ-nek korábbi házasságából – exfeleségével, Cathyvel – két nagyobb gyermeke született: Tim Elvis (22) és Angie (18).

Guetta és Ledon kapcsolata 2015-ben kezdődött, bár 2022-ben szakítottak, 2023-ban újra egymásra találtak. Első közös gyermekük, Cyan, 2024 márciusában született.

A bejelentéshez számos híresség is gratulált, köztük Jennifer Lopez, Ivanka Trump, Tiësto és Armin van Buuren.

Guetta pályafutása továbbra is töretlen: több mint 10 millió eladott album és 30 milliárdnál is több streaming fűződik a nevéhez. A DJ nemrég arról beszélt, hogy számára a zene lényege a közönséggel való folyamatos kapcsolat és energiaáramlás, most pedig a színpad mellett az apaszerep is újra középpontba került az életében.

Saját képet posztolt a Szigetről David Guetta

David Guetta volt a Sziget Fesztivál szombati sztárfellépője, aki Instagram-sztoriban nemcsak pár hivatalos videót osztott meg a színpadi produkciójáról, de egy saját fotót is közzétett.