David Harbour nem ment el kolléganője esküvőjére – Valentin-napon titokzatos nővel randizott a Stranger Things sztárja

A 50 éves színész nem jelent meg Maya Hawke és Christian Lee Hutson esküvőjén a New York-i St. George’s Episcopal Churchben, pedig a városban tartózkodott. A Stranger Things esküvő számos ismert szereplőt vonzott, többek között Sadie Sinket, Finn Wolfhardot, Joe Keeryt és Gaten Matarazzót is – írj a DailyMail.

David Harbour Valentin-napon titokzatos nővel randizott a Stranger Things sztárja, miközben kollégái esküvőn ünnepeltek Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

David Harbour körül újabb botrány és találgatások

David Harbour eközben egy olívazöld kabátban és kék sapkában sétált egy vörös hajú nő oldalán Valentin-napon. A képek azonnal beindították a találgatásokat: vajon új kapcsolat kezdődött?

A háttérben hónapok óta komoly feszültségek húzódnak. Korábban felröppentek hírek arról, hogy Millie Bobby Brown zaklatási panaszt tett még a Stranger Things utolsó évadának forgatása előtt. A bennfentesek szerint több hónapig tartó vizsgálat zajlott, „oldalakon át sorolt vádakkal”.

David Harbour egy korábbi podcast-interjúban különleges kapcsolatáról beszélt fiatal kolléganőjével, hangsúlyozva, hogy védelmező érzései vannak iránta, és aggódik a hírnév terhei miatt.

Válás és félrelépési vádak

A színész jelenleg válófélben van Lily Allentől. Az énekesnő korábbi dalai – köztük a „Tennis” és a „Madeline” – sokak szerint utalásokat tartalmaznak egy hároméves viszonyra és több hűtlenségre. A válási folyamat még tart, miközben David Harbour magánélete újabb címlapokra kerül.

Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott: vagy mindent megváltoztatna az életében, vagy semmit. Szerinte a fájdalom és a hibák is az út részei – és ha egy dolgot átírnánk, az egész „kártyavár” összeomlana.

Négy év házasság után dönthetett a válás mellett a Stranger Thing főszereplője és ismert felesége, akik mindig is óvták kapcsolatukat a nyilvánosság elől. Lily Allen angol popsztár az utóbbi időben egyre furcsábban viselkedett, mentális problémáiról is beszélt, még az OnlyFansre is regisztrált. Valószínűleg ezek is hozzájárultak, hogy véget ért a kapcsolata David Harbourral.

