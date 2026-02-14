A koffein lehet egy rettegett betegség ellenszere

A demencia sokakat érintő, komoly agyi betegség, amely hosszú távon jelentősen rontja az életminőséget. Egy friss kutatás szerint azonban a napi kávé- vagy teafogyasztás akár védelmet is nyújthat az agy számára, és csökkentheti a későbbi demencia kialakulásának esélyét – írja a CNN.

A koffeinfogyasztás segíthet a demencia kialakulásának megelőzésében – Fotó: Unsplash

Hogyan segíthet a kávé a demencia megelőzésében?

A Harvard T.H. Chan School of Public Health kutatói több mint 130 000 ember adatát elemezték, és arra jutottak, hogy a középkorúak esetében napi két-három csésze kávé vagy egy-két csésze tea lehet a legnagyobb hatással a kognitív egészségre.

A tanulmány szerint a kávéfogyasztóknál 18, a teázóknál 14 százalékkal csökkent a demencia kockázata.

Érdekesség, hogy a koffeinmentes italok nem mutattak hasonló előnyt, ami arra utal, hogy a koffein szerepe a demencia megelőzésében kulcsfontosságú lehet.

Mire kell figyelni a koffein fogyasztásakor?

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kutatás megfigyeléses jellegű volt, így a koffein fogyasztása önmagában nem garantálja a demencia elkerülését. Szakértők szerint a kávé és a tea csak egy része az egészséges életmódnak. Az agy védelme érdekében továbbra is kiemelten fontos a rendszeres testmozgás, a megfelelő alvás, a társas kapcsolatok ápolása és a kiegyensúlyozott, növényi alapú étrend. Emellett a szorongással, álmatlansággal vagy szívritmusproblémákkal küzdőknek óvatosnak kell lenniük a koffein fogyasztásával.

Miért érdemes a kávét és teát beilleszteni az életmódba?

A kávé és a tea nemcsak koffeint, hanem számos bioaktív vegyületet is tartalmaz, amelyek csökkenthetik a gyulladást, a vérnyomást és az oxidatív stresszt – ezek mind hozzájárulhatnak az egészséges öregedéshez. A reggeli csésze kávé vagy tea tehát nem csupán élénkítő hatású, hanem támogathatja a kognitív funkciókat is, ha a többi egészséges szokással együtt fogyasztjuk. Az agy védelme nem egyetlen italról szól, hanem a kiegyensúlyozott életmódról, amelynek része lehet a mértékletes kávé- és teafogyasztás is.

