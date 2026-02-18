Áttörés az Alzheimer-kutatásban: vérből szűrhető a demencia

2026-ban az Egyesült Királyságban a demencia továbbra is a vezető halálokok közé tartozik, évente több mint 75 ezer ember életét követelve. A probléma egyik legnagyobb kihívása a késői diagnózis: sokan éveken át nem fordulnak orvoshoz, mert a feledékenységet vagy zavartságot az öregedés természetes velejárójának tekintik. Ezen változtathatnak azok az új vértesztek, amelyeket jelenleg klinikai vizsgálatokban tesztelnek, és amelyek célja az Alzheimer-kór rendkívül korai felismerése.
Demencia korai felismerése: vérvizsgálattal akár 20 évvel korábban felismerhető
Amerikai kutatók a Northwestern Egyetemen azonosították azokat a toxikus fehérjéket, amelyek már jóval a tünetek megjelenése előtt jelen vannak a szervezetben, és szerepet játszanak az agyi gyulladásban és sejtkárosodásban. A Alzheimer’s & Dementia szaklapban publikált eredmények szerint
ezek a fehérjék akár 20 évvel a klinikai tünetek előtt kimutathatók a vérből.
A kutatók szerint ez azért kulcsfontosságú, mert mire a memóriazavarok és kognitív problémák megjelennek, az idegsejtek károsodása már jelentős mértékű. A cél az, hogy a korai diagnózis révén életmódbeli változtatásokkal – rendszeres mozgással, egészséges táplálkozással – és célzott gyógyszeres kezeléssel lassítható vagy akár megelőzhető legyen a betegség súlyosbodása.
Ujjbegyből vett minta és otthoni tesztelés
A jelenlegi vizsgálatok többsége vénás vérmintát használ, de már fejlesztés alatt áll egy ujjbegyből vett mintán alapuló teszt is, amelyet a páciensek akár otthon elvégezhetnek, majd postán elküldhetnek elemzésre. Ez jelentősen felgyorsíthatná a diagnózist, és csökkenthetné az egészségügyi ellátórendszer terhelését.
Új gyógyszerek és reális várakozások
Bár jelenleg nincs gyógymód az Alzheimer-kórra, léteznek olyan készítmények, amelyek enyhítik a tüneteket vagy lassítják a betegség előrehaladását.
A kutatások ugyanakkor reményt adnak arra, hogy a vértesztekkel kombinált korai beavatkozás valódi áttörést hozhat. Szakértők szerint a demencia elleni küzdelemben a pontos és időben történő diagnózis kulcsfontosságú lehet, különösen akkor, amikor új kezelések állnak fejlesztés alatt.
Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.
