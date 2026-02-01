Demi Lovato feszülős ruhában mutatta meg dögös alakját

Demi Lovato az elmúlt években nemcsak zeneileg, hanem külső megjelenésében is sokat változott. A Grammy előtti gála ideális alkalom volt arra, hogy a rajongók és a sajtó is újra beszéljen a testsúlyváltozásáról, valamint az énekesnő aktuális élethelyzetéről, amelyben a házasság, a turnék és a színészi munkák is fontos szerepet kapnak - írja a Daily Mail.

Demi Lovato merész ruhában érkezett a Grammy előtti gálára

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mennyit fogyott Demi Lovato az elmúlt években?

Az elmúlt időszakban Demi Lovato körülbelül 23 kilogrammot adott le. A testsúlyváltozás fokozatosan, több év alatt történt, és sokak szerint egy átfogó életmódváltás eredménye, amelyben az edzés, az egészségtudatosabb gondolkodás és a tudatos felkészülés a színpadi fellépésekre is szerepet játszik.

Hogyan fogyott le Demi Lovato?

Az énekesnő sosem erősítette meg hivatalosan, hogy milyen módszerrel érte el a fogyását. Demi Lovato az utóbbi időben inkább edzős és kulisszák mögötti pillanatokat oszt meg, amelyek arra utalnak, hogy a rendszeres mozgás és a fizikai állóképesség fejlesztése kiemelt szerepet kapott az életében, különösen a közelgő turnék miatt.

A látványos testsúlyváltozás kapcsán többen találgatni kezdték, hogy a fogyás mögött állhat-e gyógyszeres segítség, ám erről hivatalos megerősítés nem született. Demi Lovato korábban nem nyilatkozott arról, hogy használt-e Ozempicet vagy más hasonló készítményt, így a kérdés továbbra is nyitott maradt.

Hol jelent meg Demi Lovato a Grammy-díjátadó előtt?

Demi Lovato a Grammy-díjátadó előtt Beverly Hillsben, egy exkluzív, sztárokkal teli gálán tűnt fel férjével, Jordan Jutes Lutes-szal. A Grammy előtti gála hagyományosan az egyik legnagyobb figyelmet kapó esemény, ahol a meghívott művészek már előrevetítik, milyen stílusban és formában érkeznek majd a díjátadóra.

Demi Lovato fűzőben mellet és combot villantott – mutatjuk a képeket

Demi Lovato zenei tehetségét nem szabad alábecsülni. Egyedi pop, pop rock és R&B műfaji keveréke világszerte visszhangra talált a közönség körében, ami számos sikeres albumhoz vezetett és egy Grammy-jelölést is hozott.