Drámai váltás: Demi Moore új frizurája sokkolta a rajongókat

Demi Moore szinte teljesen felismerhetetlenül, új frizurával jelent meg a milánói divathéten. A 63 éves színésznő bevállalós bob frizurára váltott – írja a Fox News.

Demi Moore amerikai színésznő Fotó: JENS KALAENE / DPA

A filmsztárt a Gucci 2026-os őszi–téli bemutatóján kapták lencsevégre a milánói Palazzo delle Scintille épületében. Demi Moore az eseményen egy rövid, egyenesre vágott bob frizurával jelent meg, ami nagy váltás a jól megszokott, hosszú fekete hajához képest.

Demi Moore stylistja, Brad Goreski egy videót is közzétett a közösségi médiában, amelyben a színésznő tetőtől talpig Gucci-szettben látható indulás előtt. A felvétel alatt több ezer komment érkezett, a rajongók többsége pedig egyértelműen odáig vannak az új frizuráért.

Demi Moore goes viral looking unrecognizable with dramatic new bob haircut transformation



https://t.co/ixpqnJ1N16 pic.twitter.com/bNJN7E6I84 — Gazetize (@Gazetize) February 27, 2026

