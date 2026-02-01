Súlyos vírus terjed – ezeknél a tüneteknél azonnal orvoshoz kell fordulni

A denevérvírus egy olyan állatról emberre terjedő vírus, amelyet Bangladesben több súlyos megbetegedéssel összefüggésben azonosítottak. A fertőzötteknél Nipah-szerű tünetek, légúti fertőzésre és idegrendszeri érintettségre utaló panaszok jelentkeztek, miközben a hagyományos vizsgálatok nem mutatták ki a Nipah vírust. A kutatók szerint a rejtett vírusfertőzés jelenléte azt jelzi, hogy a denevérek által terjesztett vírusok szélesebb körben lehetnek jelen, mint eddig gondolták - tájékoztat a Science Daily.

Kutatók szerint a denevérvírus eddig rejtve maradt az emberek között (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mi az a denevérvírus, és miért veszélyes az emberre?

A denevérvírus olyan kórokozó, amelynek természetes gazdái denevérek, de bizonyos körülmények között emberre is átterjedhet. Veszélyességét az adja, hogy az emberi szervezet számára ismeretlen, ezért súlyos vírusos megbetegedést okozhat, miközben nehezen azonosítható a rutinvizsgálatokkal.

Milyen tüneteket okoz a denevérvírus-fertőzés?

láz;

hányás;

fejfájás;

erős fáradtság;

fokozott nyáltermelés;

neurológiai tünetek.

Több betegnél légúti fertőzésre utaló panaszok is megjelentek, ami tovább nehezíti az elkülönítést más, ismert betegségektől.

Hogyan terjed a denevérvírus emberre?

A kutatások szerint a vírus egyik fő terjedési útvonala a denevérek által szennyezett élelmiszer fogyasztása. Bangladesben különösen kockázatosnak számít a nyers datolyapálma-nedv, amelyet a denevérek gyakran látogatnak, így közvetítő szerepet tölthet be az állatról emberre terjedő vírusok esetében.

Mi a különbség a Nipah vírus és a denevérvírus között?

Bár a tünetek sok esetben hasonlóak, a Nipah vírus egy jól ismert, régóta monitorozott kórokozó, míg a denevérvírus kevésbé feltérképezett. A különbség abban is rejlik, hogy a denevérvírus-fertőzések egy része eddig észrevétlen maradhatott, mivel a vizsgálatok elsősorban a Nipah vírus kimutatására fókuszáltak.

Milyen betegségeket hordoznak a denevérek?

A denevérek számos, emberre is veszélyes kórokozó természetes hordozói lehetnek. Ide tartoznak többek között különböző vírusos megbetegedések, amelyek légúti, idegrendszeri vagy általános, súlyos lefolyású tüneteket okozhatnak, és komoly közegészségügyi kihívást jelentenek.