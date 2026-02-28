Ez a legnagyobb buktatója a sikeres diétának

A túl gyors fogyókúrák nemcsak frusztrálóak, de a test ellenállását is kiválthatják. A diéta sikere nagyban múlik azon, mennyire engedünk időt a szervezetnek az alkalmazkodásra – írja a Focus.de.

A gyors diéta buktatója: miért áll ellen a szervezetünk? (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A „4 hét alatt 10 kiló” típusú csodadiéták vonzóak lehetnek, de a test nem így működik. Amikor hirtelen elvonjuk a szervezettől az energiát, a metabolizmus megzavarodik, és nemcsak a zsírraktárakat, hanem az izomszövetet is felhasználja. Kevesebb izom pedig alacsonyabb energiafelhasználást jelent, és a szervezet „energiatakarékos üzemmódba” kapcsol, ami megakadályozza a további fogyást. Ráadásul a stresszhormonok, például a kortizol szintje megemelkedik, ami lassítja a zsírégetést és fokozza az édesség utáni vágyat.

Sokan képesek kitartani a diéta alatt, de a súlycsökkenést követően a test visszaáll a korábbi ütemre, az étkezési szokások pedig ismét normalizálódnak, ez pedig jojó-effektushoz vezet.

Az egészséges fogyás nem sprint, hanem fokozatos alkalmazkodás kérdése. A szervezetnek időre van szüksége, hogy elfogadja az új szokásokat, a mérsékelt kalóriadeficitet és a rendszeres mozgást. Csak így engedi szabadon a zsírraktárakat anélkül, hogy veszélyt érezne.

A test túlélésre, nem a kívánt súlyra fókuszál

Evolúciós szempontból a hirtelen fogyás fenyegetés a szervezet számára. Minél radikálisabb a diéta, annál erősebb az ellenállás. A test ilyenkor „éhesnek” érzékeli magát, lelassítja az anyagcserét, növeli az éhséghormonok termelését, és csökkenti a teltségérzetet, ami fáradtsághoz, ingerlékenységhez és falánksághoz vezet.

A fenntartható diéta a cél

A szakemberek szerint a testtömeg maximum 5–10 százalékát célszerű 3–6 hónap alatt leadni. Egy 100 kilogrammos ember esetén ez 5–10 kilót jelent fél év alatt.

Ne engedjünk a gyors csodadiéták csábításának, fogadjuk el, hogy a fogyás időt igényel.

Étkezzünk rendszeresen, figyeljünk a testünk éhség- és teltségjeleire.

Koncentráljunk a minőségi táplálkozásra: sok zöldség, megfelelő fehérje és rostok.

A fenntartható fogyás alapja a test táplálása, nem büntetése.

