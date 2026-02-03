Alapjaiban írja át az evolúciót ez az új dinoszaurusz-felfedezés

A kutatók Spanyolország területén azonosítottak egy újonnan felfedezett dinoszauruszfajt, amely a kora kréta időszakban élt. A lelet már első vizsgálatok alapján is jelentős hatással van arra, ahogyan a dinoszauruszok evolúciójáról gondolkodunk.

Egy új felfedezés átírhatja, amit eddig a dinoszauruszok evolúciójáról hittünk (illusztráció)

A kép AI segítségével készült

Egy apró dinoszaurusz nagy jelentőséggel jár

A Foskeia pelendonum nevű, mindössze fél méter hosszú, növényevő dinoszaurusz különlegessége nem a méretében, hanem felépítésében rejlik. Ez az újonnan előkerült dinoszauruszfaj rendkívül fejlett koponyaszerkezettel rendelkezett, ami eddig nem volt jellemző a hasonló méretű fajokra. A paleontológiai felfedezés már önmagában is komoly fordulatot jelent.

Megkérdőjelezett evolúciós elképzelések

A lelet legnagyobb jelentősége abban áll, hogy alapjaiban írja át a dinoszauruszok evolúciójáról kialakult nézeteket. Korábban az volt az uralkodó elképzelés, hogy a kisméretű dinoszauruszok fejlődése evolúciósan egyszerűbb volt. A Foskeia koponyája azonban olyan összetett anatómiai jegyeket mutat, amelyek eddig csak nagyobb, fejlettebb fajokra voltak jellemzők.

A kutatás arra utal, hogy az evolúció nem kizárólag a testméret növekedésével haladt előre. A kisméretű dinoszauruszok fejlődése sokkal összetettebb volt, és párhuzamos evolúciós folyamatok zajlottak, amelyek váratlan irányokat vettek.

Ez a dinoszaurusz-felfedezés rávilágít arra, hogy a fejlődés nem mindig lineáris.

Hiányzó láncszem az európai dinoszauruszoknál

A kutatók szerint ez az apró növényevő dinoszaurusz kulcsfontosságú hiányzó láncszemet jelent az európai dinoszauruszok fejlődésében. A lelet segít betölteni egy több tízmillió éves evolúciós vakfoltot, amely eddig nehezítette a dinoszauruszok evolúciójának pontos megértését.

Az eredeti cikk a Sciencedaily.com oldalán jelent meg.

