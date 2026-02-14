Így védekezzünk a dióburok-fúrólégy ellen – videó

Az utóbbi években nemcsak a nagy dióültetvényekben, hanem a kiskertekben is egyre gyakrabban jelenik meg a dióburok-fúrólégy. Sok kerttulajdonos tapasztalja, hogy a dió idő előtt lehullik, a termés jelentős része tönkremegy. A jelenség mögött gyakran ez az invazív kártevő áll, amelynek visszaszorítása a mai napig komoly kihívást jelent - írja a Zaol.

A dió egyik fő kártevője, a dióburok-fúrólégy. Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Nem könnyű a dióburok-fúrólégy ellen védekezni

A Bakon működő zalai családi vállalkozás, a Kránicz dió évek óta küzd a dióburok-fúrólégy jelenlétével. Kránicz Tamás elmondása szerint náluk a kártevő megjelenése mára szinte állandónak számít, ugyanakkor a kártétel mértékét jelentősen befolyásolja az adott év időjárása. A gazdaságban körülbelül nyolc éve jelent meg először a dióburok-fúrólégy, de kezdetben nem ismerték fel a probléma valódi okát. A termelő szerint a védekezésben a természet szerepe megkerülhetetlen, ugyanakkor a jelenleg elérhető biológiai eszközök meglehetősen korlátozottak.

Az elején volt egyfajta lappangási idő, amikor még nem tudtuk, mivel állunk szemben. Később kezdtünk el utánanézni, gondolkodni a védekezésen. A legnagyobb gond három éve volt, akkor tömeges volt a rajzás. Gyakorlatilag minden évben megjelenik ez a kártevő. Az a különbség, hogy télen éppen milyen időjárás van az adott évben. Most nagyon bízunk benne, hogy ez a kemény tél nagy mértékben csökkenti a kártételt, és sok egyed elpusztult a fagyos talajban

- tette hozzá a termelő.

Miért nehéz védekezni ellene?

A kutatások szerint a dióburok-fúrólégy elleni védekezés egyik legnagyobb nehézsége a rajzás időpontjának bizonytalansága. A kártevő jellemzően június környékén jelenik meg, de a pontos időzítést nagyban befolyásolja az időjárás. Emiatt nehéz eltalálni, mikor a leghatékonyabb a beavatkozás. Az intenzív termesztésben eddig főként széles hatásspektrumú kémiai rovarölő szereket alkalmaztak, még a peterakás előtt, a kifejlett egyedek ellen. Ezek azonban nemcsak a kártevőt, hanem a hasznos élőlényeket is pusztítják.

A lehetséges biológiai védekezés első foka tulajdonképpen maga a természet. Sajnos azt kell mondanom, hogy jelenleg ez adja a legjobb biológiai védekezési lehetőséget

– fogalmazott Kránicz Tamás. A gyakorlatban továbbra is főként a kifejlett rovar elleni védekezés marad, elsősorban a rajzás idején.

A kémiai védekezés már a rovar ellen irányul. Június környékén, amikor megkezdődik a rajzás, akkor kell eltalálni a tökéletes időpontot. Ha sikerül megtizedelni a rajzó egyedeket, akkor kevesebb lárva marad, ami később a dió burkát fúrja meg, majd a földre kerül és ott telel át.

A szakember szerint a gyakorlatban továbbra is a rajzás idején végzett védekezés a legfontosabb, elsősorban a kifejlett rovar ellen. A biológiai módszerek közül inkább a mechanikai védekezés tűnik kivitelezhetőnek, de ez is csak kisebb léptékben alkalmazható. Ígéretes fejlesztési irány a fajspecifikus feromoncsapdák alkalmazása, amelyek segíthetnek a korai felismerésben és a pontosabb védekezési időzítésben.

Inkább mechanikai védekezésről beszélhetünk, és persze főleg kiskertekben működik. Van, aki például fóliát terít a fa alá, hogy a lárvák ne tudjanak a talajba jutni. A káliszappan gyakorlatilag befedi a rovarokat, a lárvákat, és elzárja őket a levegőtől. Így egy részük elpusztul. Jelenleg ez az egyik olyan biológiai jellegű védekezés, ami engedélyezett

- folytatja Kránicz Tamás.

Remény a télben