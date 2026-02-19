Hírlevél
Rémálom Disneylandben: kidőlt fa zuhant a fotózkodó turistákra

Egy nevadai pár látogatása a parkba nagyon nem úgy sikerült, ahogy tervezték. Az este egészen rémisztő fordulatot vett: egy kidőlt fa zuhant a turistákra Disneylandben.
Egy nevadai pár varázslatosnak induló látogatása Disneylandbe ijesztő fordulatot vett, amikor egy hatalmas fa rájuk dőlt egy szeles, viharos éjszakán. Szerencsére a vendégek kisebb horzsolásokkal megúszták az esetet, de az incidens ismét felhívta a figyelmet a Disneyland biztonsági kockázataira – írja a New York Post.

Disneyland
Fotózkodás közben zuhant fa a látogatókra Disneylandben – Fotó: Unsplash

Kidőlt fa zuhant a látogatókra Disneylandben

Kedd este egy nagy fikuszfa dőlt ki a parkban, és eltalálta a látogatókat, akik éppen leültek fényképezkedni egy hot-dogos kocsi közelében. Mindketten kisebb horzsolásokkal megúszták az esetet, a Disneyland elsősegély-állomásán gyorsan ellátták őket. Az egyik sérült Facebook-bejegyzésben számolt be a balesetről:

Éppen leültünk az asztalhoz, amikor a fa letört és ránk esett. Remélem, senki más nem sérült meg!

A hozzászólásokban sokan aggódtak a vendégek és a hot-dogos kocsi miatt, míg mások a Disney biztonsági intézkedéseinek szigorítását javasolták.

Halál meseországban: két hét alatt hárman haltak meg Disney Worldben

Már a hatóságok is vizsgálódnak, mi történhetett. Két hét alatt három ember vesztette életét a floridai Walt Disney World területén – a legutóbbi esetben egy hatvanas éveiben járó férfit találtak holtan a Disney’s Contemporary Resortban. A rendőrök egyelőre nem találtak bűncselekményre utaló jelet.

Rémálom a buszmegállóban: gyermekeket sebesített meg súlyosan egy kidőlt fa

Egy hétköznapinak induló reggel pillanatok alatt rémálommá vált egy amerikai városban. Egy kidőlt fa súlyos balesetet okozott, gyerekek voltak az áldozatok.

 

