Rendkívüli

Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Orbán Viktor: A választás tétje Magyarország biztonsága

nukleáris csapás

Moszkva atombombát dobna két európai országra – drámai fenyegetés érkezett

23 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az orosz vezetés éles hangú figyelmeztetést fogalmazott meg a nyugati országokkal szemben az Ukrajnának nyújtott esetleges nukleáris támogatás miatt. Dmitrij Medvegyev szerint Oroszország minden rendelkezésére álló eszközt bevetne, ha Franciaország vagy az Egyesült Királyság atomfegyvert vagy kapcsolódó technológiát adna át Kijevnek.
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese Telegram-bejegyzésében közölte: ilyen körülmények között Moszkva „minden fegyvert”, köztük nem stratégiai nukleáris eszközöket is alkalmazna azokra az ukrajnai célpontokra, amelyek Oroszországra veszélyt jelentenek. Hozzátette: amennyiben a fegyverszállító országok „cinkossá” válnának egy Oroszország elleni nukleáris konfliktusban, a csapások rájuk is kiterjedhetnek, amit az orosz doktrína szerinti arányos válasznak nevezett – tájékoztat a brusselssignal.eu.

Dmitrij Medvegyev, Oroszország volt elnöke, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke
Fotó: Yekaterina Shtukina / AFP

Dmitrij Medvegyev kemény üzenetet küldött

A nyilatkozat az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) aznapi jelentésére reagált. Az SZVR azt állította, hogy London és Párizs nukleáris robbanófejeket vagy azok alkatrészeit készülhet Ukrajnának szállítani, köztük egy francia fejlesztésű, tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó kompakt típust. A jelentés szerint a fegyvereket ukrán fejlesztésként tüntetnék fel.

Az SZVR a tervet a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) megsértésének minősítette, és a globális nonproliferációs rendszer veszélyeztetésével vádolta az érintett országokat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az állításokat „potenciálisan rendkívül veszélyesnek” nevezte, és közölte, hogy ezek hatással lehetnek a jövőbeni tárgyalásokra. Parlamentáris vizsgálatokat sürgetett az Egyesült Királyságban és Franciaországban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Haza Védelmezőinek Napja alkalmából tett beszédében szintén utalt arra, hogy szerinte Ukrajna nukleáris komponens alkalmazását fontolgatja. Emellett egy esetleges, a Fekete-tenger fenekén húzódó gázvezetékeket – a TurkStreamet és a Blue Streamet – érintő robbanásról is beszélt.

Franciaország és az Egyesült Királyság egyelőre nem reagált hivatalosan az állításokra. Korábban mindkét ország tagadta a hasonló vádakat, és megerősítette elkötelezettségét az NPT mellett.

„Kokaint szipogató illegitim bohóc” – durván nekimentek Zelenszkijnek

Durván nekiment Zelenszkijnek Dmitrij Medvegyev: szerinte az ukrán elnök illegitim, rendszere halálra van ítélve, és soha nem lesz az a vezető, aki békeszerződést írhat alá. A kijelentések akkor érkeztek, amikor Kijevben épp teljes politikai káosz tombol Jermak menesztése és a korrupciós botrány miatt.

Medvegyev egyértelművé tette Oroszország álláspontját

A volt orosz elnök interjút adott, mely során kifejtette Oroszország álláspontját a háborúval kapcsolatban. Dmitrij Medvegyev kijelentette, hogy szerinte őrültség azt hinni, hogy országa érdekelt egy világméretű konfliktusban.
 

 

