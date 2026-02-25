Moszkva atombombát dobna két európai országra – drámai fenyegetés érkezett

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese Telegram-bejegyzésében közölte: ilyen körülmények között Moszkva „minden fegyvert”, köztük nem stratégiai nukleáris eszközöket is alkalmazna azokra az ukrajnai célpontokra, amelyek Oroszországra veszélyt jelentenek. Hozzátette: amennyiben a fegyverszállító országok „cinkossá” válnának egy Oroszország elleni nukleáris konfliktusban, a csapások rájuk is kiterjedhetnek, amit az orosz doktrína szerinti arányos válasznak nevezett – tájékoztat a brusselssignal.eu.

Dmitrij Medvegyev, Oroszország volt elnöke, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke

Fotó: Yekaterina Shtukina / AFP

Dmitrij Medvegyev kemény üzenetet küldött

A nyilatkozat az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) aznapi jelentésére reagált. Az SZVR azt állította, hogy London és Párizs nukleáris robbanófejeket vagy azok alkatrészeit készülhet Ukrajnának szállítani, köztük egy francia fejlesztésű, tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó kompakt típust. A jelentés szerint a fegyvereket ukrán fejlesztésként tüntetnék fel.

Az SZVR a tervet a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) megsértésének minősítette, és a globális nonproliferációs rendszer veszélyeztetésével vádolta az érintett országokat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az állításokat „potenciálisan rendkívül veszélyesnek” nevezte, és közölte, hogy ezek hatással lehetnek a jövőbeni tárgyalásokra. Parlamentáris vizsgálatokat sürgetett az Egyesült Királyságban és Franciaországban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Haza Védelmezőinek Napja alkalmából tett beszédében szintén utalt arra, hogy szerinte Ukrajna nukleáris komponens alkalmazását fontolgatja. Emellett egy esetleges, a Fekete-tenger fenekén húzódó gázvezetékeket – a TurkStreamet és a Blue Streamet – érintő robbanásról is beszélt.

Franciaország és az Egyesült Királyság egyelőre nem reagált hivatalosan az állításokra. Korábban mindkét ország tagadta a hasonló vádakat, és megerősítette elkötelezettségét az NPT mellett.

