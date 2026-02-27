Riasztó számok! Ennyi tinédzsert érint a dohányzás Európában

A WHO jelentés és az európai dohányzási statisztikák szerint a dohányzás továbbra is súlyos közegészségügyi kihívás, amely komoly kockázatot jelent a fiatalok egészsége szempontjából - tájékoztat a The Guardian.
Miért magas a dohányzás aránya az európai tinédzserek körében?
Az adatok szerint Európa a világ legnagyobb dohányfogyasztó kontinense maradhat 2030-ig. A szakértők szerint ennek oka a nikotintartalmú termékek könnyű hozzáférhetősége, az ízesített dohánytermékek népszerűsége, valamint az online térben zajló intenzív marketing. A 13–15 éves korosztályban különösen aggasztó a helyzet: mintegy 4 millió tinédzser használ valamilyen dohányterméket.
Mennyire elterjedt az e-cigaretta használat a tinédzserek között?
Az e-cigaretta és a vape használat a fiatalok körében rekordközeli szintet ért el Európában. A 13–15 évesek 14,3 százaléka számít rendszeres használónak, ami a legmagasabb arány a világon ebben a korcsoportban. A szakemberek szerint a modern eszközök dizájnja, az ízesített változatok és a közösségi médiában történő népszerűsítés jelentősen hozzájárul a terjedéshez.
A WHO jelentése alapján az európai 13–15 éves lányok körében a legmagasabb a dohányzás aránya világszinten. A háttérben célzott marketing, közösségimédia-kampányok és az ízesített termékek állhatnak, amelyek kifejezetten a fiatal női célcsoportot szólítják meg. A nikotinfüggőség kialakulása ebben az életkorban különösen gyors lehet.
Hogyan befolyásolja a közösségi média a fiatalok dohányzását?
A szakértők szerint a közösségi média kulcsszerepet játszik a nikotintartalmú termékek népszerűsítésében. Az influenszer-marketing, a vizuálisan vonzó tartalmak és az életstílus-üzenetek normalizálhatják a dohányzást és a vape használatot, ami közvetlen hatással lehet a fiatalok egészsége alakulására.
Milyen szabályozások léteznek Európában a dohányzás visszaszorítására?
Az európai országok intézkedései eltérőek, de a WHO szerint több területen is erősítésre lenne szükség:
- füstmentes törvények minden nyilvános térre;
- dohányreklám tilalom kiterjesztése;
- ízesített dohánytermékek betiltása;
- e-cigaretta szigorúbb szabályozása;
- fiatalokat célzó marketing visszaszorítása.
Jelenleg az országok mindössze egyharmadában érvényes teljes körű füstmentes szabályozás, és csak negyedükben van átfogó reklámtilalom.
Mely országok lépnek fel a leghatározottabban a dohányzás ellen?
A WHO példaként említi Belgiumot, Dániát és Hollandiát, amelyek szigorúbb szabályozással, ízesítések tiltásával és reklámkorlátozással igyekeznek csökkenteni a fogyasztást. Az Egyesült Királyság a statisztikák szerint alacsonyabb aránnyal rendelkezik, és 30 százalékos relatív csökkentést tűzött ki célul a 15 év felettiek körében.
Hány halálesetet okoz évente a dohányzás Európában?
A dohányzás évente becslések szerint 1,1 millió halálesethez járul hozzá Európában. Ez a szám jól mutatja, hogy a nikotinfüggőség nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is súlyos következményekkel jár.