Riasztó számok! Ennyi tinédzsert érint a dohányzás Európában

A WHO jelentés és az európai dohányzási statisztikák szerint a dohányzás továbbra is súlyos közegészségügyi kihívás, amely komoly kockázatot jelent a fiatalok egészsége szempontjából - tájékoztat a The Guardian.

A dohányzás és az e-cigaretta használat egyre több európai fiatalt érint - Képünk illusztráció

Fotó: NIKOS PEKIARIDIS / NurPhoto

Miért magas a dohányzás aránya az európai tinédzserek körében?

Az adatok szerint Európa a világ legnagyobb dohányfogyasztó kontinense maradhat 2030-ig. A szakértők szerint ennek oka a nikotintartalmú termékek könnyű hozzáférhetősége, az ízesített dohánytermékek népszerűsége, valamint az online térben zajló intenzív marketing. A 13–15 éves korosztályban különösen aggasztó a helyzet: mintegy 4 millió tinédzser használ valamilyen dohányterméket.

Mennyire elterjedt az e-cigaretta használat a tinédzserek között?

Az e-cigaretta és a vape használat a fiatalok körében rekordközeli szintet ért el Európában. A 13–15 évesek 14,3 százaléka számít rendszeres használónak, ami a legmagasabb arány a világon ebben a korcsoportban. A szakemberek szerint a modern eszközök dizájnja, az ízesített változatok és a közösségi médiában történő népszerűsítés jelentősen hozzájárul a terjedéshez.

A WHO jelentése alapján az európai 13–15 éves lányok körében a legmagasabb a dohányzás aránya világszinten. A háttérben célzott marketing, közösségimédia-kampányok és az ízesített termékek állhatnak, amelyek kifejezetten a fiatal női célcsoportot szólítják meg. A nikotinfüggőség kialakulása ebben az életkorban különösen gyors lehet.

Hogyan befolyásolja a közösségi média a fiatalok dohányzását?

A szakértők szerint a közösségi média kulcsszerepet játszik a nikotintartalmú termékek népszerűsítésében. Az influenszer-marketing, a vizuálisan vonzó tartalmak és az életstílus-üzenetek normalizálhatják a dohányzást és a vape használatot, ami közvetlen hatással lehet a fiatalok egészsége alakulására.

Milyen szabályozások léteznek Európában a dohányzás visszaszorítására?

Az európai országok intézkedései eltérőek, de a WHO szerint több területen is erősítésre lenne szükség:

füstmentes törvények minden nyilvános térre;

dohányreklám tilalom kiterjesztése;

ízesített dohánytermékek betiltása;

e-cigaretta szigorúbb szabályozása;

fiatalokat célzó marketing visszaszorítása.

Jelenleg az országok mindössze egyharmadában érvényes teljes körű füstmentes szabályozás, és csak negyedükben van átfogó reklámtilalom.