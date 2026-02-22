Dolly, a klónozott bárány, aki örökre megváltoztatta a tudományt

A klónozás ma már közel sem csak a sci-fi filmek rémálmaiban létezik. 1997. február 22-én jelentették be kutatók a skóciai Edinburgh-ban, hogy sikerült létrehozniuk a világ első, felnőtt sejtből klónozott emlősét, Dollyt – írja a Britannica.
A klónozás során a genetikailag azonos, magasabb rendű szervezeteket ivartalan szaporítással, mesterséges módon másolják le. Dollyt úgynevezett sejtmag-átültetéses klónozással hozták létre, ami már egy meglehetősen hosszú múltra visszatekintő eljárás.
Világszenzáció lett Dolly története
Hans Spemann német biológus 1902-ben már egyforma gőtéket hozott létre embriók darabolásával, 1928-ban pedig már végrehajtotta az első sikeres sejtmagátültetést is. Egy 16-sejtes gőteembrió egyik sejtjének sejtmagját helyezte egy sejtmagjától megfosztott, még egysejtes „gőteembrióba”, amely azután normális gőtévé fejlődött. Emlősöket azonban nagyon sokáig nem sikerült klónozni, ezért is volt világhír, amikor bejelentették az első birka klónozását.
Dolly már jóval a bejelentés előtt, 1996. július 5-én megszületett.
Azért vártak a kutatók hónapokat a nyilvánosságra hozatallal, mert le kellett ellenőrizniük a kísérlet közben nyert adatokat. A skóciai kutatócsoport a klónozni kívánt, finn dorset fajtájú nőstény házi juh emlőmirigyéből kivett sejt magját egy másik nőstény sejtmagjától megfosztott, nem megtermékenyített, de érett petesejtjébe juttatták, miután a két sejt sejtciklusát szinkronizálták. A petesejtet egy skót blackface (fekete pofájú) juhtól vették. A birka Dolly Parton countryénekes után nevezték el.
A skót kutatók 277 klónt hoztak létre, de csak 29-ből fejlődött ki embrió. Közülük Dolly volt az egyetlen birka, amelyik megszületett.
Az első, felnőtt egyed sejtéből klónozott emlős egész életében a Roslin Intézetben élt Skóciában, hat báránya született. Dollyt végül tüdőproblémák miatt hat és fél éves korában elaltatták. A tudósok a betegség kialakulását nem hozták összefüggésbe a klónozással – írja a skóciai Nemzeti Múzeum.
Dolly testét az utókor számára is megőrizték, preparátuma 2003-ban került be az Edinburgh-i Királyi Múzeumba, ahol négy lábán állva, fejét kissé oldalra hajtva fogadja a látogatókat.
