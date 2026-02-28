Hírlevél
Irán

Donald Trump: Ali Hamenei halott

1 órája
Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.
IránAli HámeneiDonald Trump

Az elnök Truth Social oldalán washingtoni idő szerint szombaton kora este közzétett bejegyzésében a „történelem leggonoszabb emberének” nevezte az iráni vezetőt, akinek halála igazságot szolgáltat Irán polgárainak, az amerikainak és mindenkinek, akinek halálát az ajatollah vezette iráni rezsim okozta.

