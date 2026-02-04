Donald Trump elárulta: erről egyeztetett a kínai elnökkel

Hírlevél
Az amerikai elnök telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Donald Trump szerint személyes kapcsolata a kínai vezetővel kiemelten fontos a jövőre nézve.
Donald Trump amerikai elnök kijelentette szerdán, hogy „rendkívül jó személyes kapcsolat” fűzi Hszi Csin-ping kínai elnökhöz, és mindketten tudatában vannak annak, hogy mennyire fontos, hogy ez így is maradjon. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán írt bejegyzést kettejük telefonbeszélgetéséről beszámolva.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 02: U.S. President Donald Trump speaks as he announces the creation of the U.S. strategic critical minerals reserve during an event in the Oval Office of the White House on February 02, 2026 in Washington, DC. Trump, who was joined by manufacturing leaders, administration officials and lawmakers, announced the creation of Project Vault, a strategic reserve of rare earth minerals to help protect American manufacturers against potential supply chain disruptions. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump jó kapcsolatot ápol a kínai elnökkel – Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump és Hszi Csin-ping rendkívül jó kapcsolata

„Éppen most fejeztem be egy kiváló telefonbeszélgetést Hszi kínai elnökkel” – áll a bejegyzésben. „Hosszú és alapos beszélgetés volt, számos fontos kérdést megvitattunk, ideértve a kereskedelmet, katonai jellegű ügyeket, áprilisi látogatásomat Kínába (amelynek nagy várakozással nézek elébe!), Tajvant, a háborút Oroszország és Ukrajna között, a jelenlegi helyzetet Iránnal, Kína olaj- és gázvásárlását az Egyesült Államoktól, azt, hogy Kína fontolgatja további mezőgazdasági termékek vásárlását, beleértve a szójabab mennyiségének 20 millió tonnára emelését a mostani idényben (a következő idényre 25 millió tonnát vállaltak!), repülőgép-hajtóművek szállítását és számos egyéb témát, amelyek mind nagyon pozitívak! 

A Kínával való kapcsolat, valamint az én személyes kapcsolatom Hszi elnökkel rendkívül jó, és mindketten tudjuk, mennyire fontos, hogy ez így is maradjon.

 Hiszem, hogy elnökségem következő három évében számos pozitív eredmény születik majd Hszi elnökkel és a Kínai Népköztársasággal kapcsolatban!” – írta bejegyzésében az amerikai elnök.

Itt van Trump bejelentése: egy hatalmas ország lesz a venezuelai olaj egyik fő vásárlója

Nagy bejelentést tett Donald Trump amerikai elnök: az Egyesült Államok átfogó kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi vállalja az orosz olaj vásárlásának befejezését. Trump azt is elárulta: India vállalta, hogy iráni kőolaj helyett venezuelai olajat vásárol a jövőben. 

Kiderült, ki Donald Trump legnagyobb rajongója – erre senki sem számított

Nicki Minaj egy podcastinterjúban egyre nyíltabban beszélt arról, merre húz a szíve a közéletben. Donald Trump kapcsán azt állította, nem bírta nézni a szerinte hazugságokra épülő támadássorozatot.

 

