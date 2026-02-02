Kiderült, ki Donald Trump legnagyobb rajongója – erre senki sem számított

A világhírű híresség szerint a vallásszabadság kérdése és a kampány alatti bánásmód fordította a konzervatív oldal felé. Nicki Minaj úgy érezte, Donald Trump elleni nyilvános zaklatás saját karrierjének tapasztalataira emlékeztette.

Nicki Minaj és Donald Trump Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump és Nicki Minaj

Egy podcastinterjúban Nicki Minaj Donald Trump „legnagyobb rajongójának” nevezte magát. A rappernő hangsúlyozta, hogy lépéseik szerinte összhangban vannak, és nem tudott hallgatni tovább.

Nicki Minaj arról beszélt, hogy nem tudta elviselni a Donald Trumpot érő, szerinte hazugságokra épülő támadássorozatot. A szexi rappernő szerint a nyilvános zaklatás érzése számára nem idegen, mert hasonlót saját pályáján is megtapasztalt.

A híresség állítása szerint régóta érzi, hogy a zeneiparon túl is feladata van. Nicki Minaj úgy fogalmazott, hogy Donald Trump melletti kiállása és politikai megérzései alapján a politikai pálya logikus következő lépés lehet számára – számolt be a Fox News.

Trump-párti politikai nézetek miatt támadják Nicki Minajt

Ismét támadások kereszttüzébe került a világhírű rapper, miután nyíltan vállalta politikai álláspontját Donald Trump mellett. Nicki Minaj védelmére most Amber Rose kelt, aki szerint teljesen érthetetlen, miért kap ekkora kritikát a véleménye miatt.

