Donald Trump ezt is meglépte! Ilyen még sosem történt hivatalban levő elnökkel

Floridában heves vitát váltott ki a hír: a Palm Beach Nemzetközi Repülőtér Donald Trump nevét kaphatja. A floridai állami törvényhozás mindkét háza jóváhagyta az átnevezést, miközben az adófizetőknek akár 5,5 millió dollárba (kb. 2,3 milliárd forint) is kerülhet az egész folyamat – írja a Daily Mail.

Donald Trump nevét kaphatja a Palm Beach Repülőtér – Fotó: SAUL LOEB / AFP

Donald Trump-repülőtér: tisztelet vagy pénzügyi érdek?

A floridai szenátus csütörtökön 25–11 arányban fogadta el a javaslatot, amely a repülőtér végleges átnevezését irányozza elő, néhány nappal azután, hogy a képviselőház 81–30 arányban támogatta a lépést. A költségek jelentős részét a jelzőtáblák, márkajelzések és a weboldal frissítése emészti fel, bár a Trump Szervezet szerint a licencdíjat az államnak nem kell fizetnie.

A cég februárban bejegyeztetett védjegyeket a „Donald J Trump International Airport” névre, ám szóvivőjük hangsúlyozta, hogy az elnök és családja nem fog anyagi hasznot húzni a névváltoztatásból.

Kritikusok szerint a lépés tovább erősíti a képet, miszerint Trump döntéseit saját érdekei is befolyásolhatják. A floridai demokraták úgy látják, hogy a törvény „egy nagy ego kielégítését” szolgálja, és a lakosok beleszólása nélkül született.

A republikánusok szerint viszont a névváltoztatás méltó tisztelgés Trump előtt, aki és jelentős regionális befolyással bír Floridában a Mar-a-Lago birtok és a Trump International Golf Club révén.

A névváltoztatás végső jóváhagyása azonban még a Szövetségi Légiközlekedési Hivatal engedélyétől függ, és az ügy várhatóan további vitákat generál a floridai politikai közéletben.

