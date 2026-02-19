Meglepő igazság a dorombolásról – nem azt jelenti, amit gondol

Bár a dorombolás valóban lehet a nyugalom és boldogság jele, előfordulhat stressz, szorongás, sérülés vagy betegség esetén is. A szakértő szerint a dorombolás bizonyos frekvenciája segítheti a szervezet természetes gyógyulási folyamatait, különösen az izmok, inak és szalagok esetében – írja a Daily Mail.
A dorombolás baljós jel is lehet
A fájdalmat érző vagy sérült macskák is dorombolhatnak, önnyugtatás vagy a gyógyulás támogatása céljából.
A fájdalom jelei macskáknál gyakran nehezen felismerhetők, de az alábbi változások figyelmeztetőek lehetnek:
- Megváltozott aktivitás (levertség vagy nyugtalanság)
- Túlzott nyalogatás, harapdálás egy területen
- Megváltozott étvágy vagy alomtálca-használat
- Testtartás változása
- Fokozott agresszió
- „Üres”, merev tekintet
A szakértő hangsúlyozza: ha felmerül a gyanú, hogy a macska fájdalmat érez vagy beteg, mielőbb állatorvoshoz kell fordulni. Soha ne adjunk nekik emberek számára készült fájdalomcsillapítót, mivel a macskák másként dolgozzák fel a gyógyszereket, és akár súlyos mérgezést is szenvedhetnek.
A közösségi médiában sok gazdi meglepődve fogadta az információt; többen megosztották, hogy saját tapasztalataik alapján is előfordult, hogy sérült vagy frissen műtött macskájuk dorombolt.
