Meglepő igazság a dorombolásról – nem azt jelenti, amit gondol

Sokan a dorombolást automatikusan a macskák boldogsága jelének tartják, ám egy állatviselkedési szakértő szerint ez félrevezető lehet. Liz Marden, a több mint 15 éves tapasztalattal rendelkező viselkedésszakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a macskák dorombolása nem biztos, hogy a boldogság jele.
Bár a dorombolás valóban lehet a nyugalom és boldogság jele, előfordulhat stressz, szorongás, sérülés vagy betegség esetén is. A szakértő szerint a dorombolás bizonyos frekvenciája segítheti a szervezet természetes gyógyulási folyamatait, különösen az izmok, inak és szalagok esetében – írja a Daily Mail

Figyeljük a jeleket, hogy tudjuk, mire utal a macskánk dorombolása – Fotó: Unsplash
Figyeljük a jeleket, hogy tudjuk, mire utal a macskánk dorombolása!
Fotó: Unsplash

A dorombolás baljós jel is lehet

A fájdalmat érző vagy sérült macskák is dorombolhatnak, önnyugtatás vagy a gyógyulás támogatása céljából.

A fájdalom jelei macskáknál gyakran nehezen felismerhetők, de az alábbi változások figyelmeztetőek lehetnek:

  • Megváltozott aktivitás (levertség vagy nyugtalanság)
  • Túlzott nyalogatás, harapdálás egy területen
  • Megváltozott étvágy vagy alomtálca-használat
  • Testtartás változása
  • Fokozott agresszió
  • „Üres”, merev tekintet

A szakértő hangsúlyozza: ha felmerül a gyanú, hogy a macska fájdalmat érez vagy beteg, mielőbb állatorvoshoz kell fordulni. Soha ne adjunk nekik emberek számára készült fájdalomcsillapítót, mivel a macskák másként dolgozzák fel a gyógyszereket, és akár súlyos mérgezést is szenvedhetnek.

A közösségi médiában sok gazdi meglepődve fogadta az információt; többen megosztották, hogy saját tapasztalataik alapján is előfordult, hogy sérült vagy frissen műtött macskájuk dorombolt. 

A macska tényleg mindig a talpára esik?

Az általánosan elterjedt tévhittel szemben a macskák nem mindig esnek a talpukra. De sokszor igen, jóval gyakrabban mint nem.

 

 

