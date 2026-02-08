Egyeseknek semmi se szent? Down-szindrómás kisfiútól lopott a tolvaj

Hírlevél
Felháborodást váltott ki Los Angelesben, hogy ellopták egy 9 éves, Down-szindrómával és autizmussal élő kisfiú adaptív triciklijét. A háromkerekű Jack számára nem játék volt, hanem az önálló és biztonságos közlekedés egyik legfontosabb eszköze. A lopás hírére a környékbeli családok összefogtak, hogy adományokból pótolják az elvitt járművet.
A Down-szindrómás kisfiú története nagy felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, miután Los Angelesben ellopták a számára létfontosságú adaptív triciklit. Az eset rávilágít arra, hogy egy látszólag egyszerű lopás milyen súlyos következményekkel járhat egy speciális igényű kisfiú mindennapjaiban.

Ellopták egy autista fiú triciklijét
Ellopták egy autista fiú triciklijét (illusztráció) Fotó: Wolf Art/Pexels

Down-szindrómával élő, autista gyerektől lopott a tolvaj

Los Angelesben ellopták egy 9 éves, Down-szindrómával és autizmussal élő kisfiú adaptív triciklijét. A Down-szindrómás kisfiú számára a tricikli nem játékszer volt, hanem az önálló és biztonságos közlekedés egyik legfontosabb eszköze.

Édesanyja szerint az eszköz segítette fiát abban, hogy a környéken közlekedjen azokban a helyzetekben, amikor a gyaloglás túl megterhelő volt számára.

Sokakat megrendített, hogy egy tolvaj éppen egy gyermek számára létfontosságú eszközt vitt el – írja a New York Post.

