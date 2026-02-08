Egyeseknek semmi se szent? Down-szindrómás kisfiútól lopott a tolvaj

A Down-szindrómás kisfiú története nagy felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, miután Los Angelesben ellopták a számára létfontosságú adaptív triciklit. Az eset rávilágít arra, hogy egy látszólag egyszerű lopás milyen súlyos következményekkel járhat egy speciális igényű kisfiú mindennapjaiban.

Ellopták egy autista fiú triciklijét (illusztráció) Fotó: Wolf Art/Pexels

Down-szindrómával élő, autista gyerektől lopott a tolvaj

Los Angelesben ellopták egy 9 éves, Down-szindrómával és autizmussal élő kisfiú adaptív triciklijét. A Down-szindrómás kisfiú számára a tricikli nem játékszer volt, hanem az önálló és biztonságos közlekedés egyik legfontosabb eszköze.

Édesanyja szerint az eszköz segítette fiát abban, hogy a környéken közlekedjen azokban a helyzetekben, amikor a gyaloglás túl megterhelő volt számára.

Sokakat megrendített, hogy egy tolvaj éppen egy gyermek számára létfontosságú eszközt vitt el – írja a New York Post.

Győr csodagyereke hallás alapján játszik zenét

Balogh Nagy Olivér története nemcsak megható, hanem példaértékű. A 17 éves autista fiú abszolút hallással játszik hangszereken.