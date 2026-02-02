Drámai mentés a szakadék szélén — centiken múlt egy fiatal élete

A drámai mentés szombaton, január 31-én nem sokkal délután kettő előtt kezdődött a Peak District területén található Dovedale-völgyben. A hegyi mentők közlése szerint a fiatal férfi mintegy húsz métert zuhant egy sziklás részen, miközben a népszerű turista útvonalon tartózkodott – írj a Mirror.

Drámai mentés helyszíne Dovedale-ben — a látszólag békés kirándulóhely komoly veszélyeket rejt Fotó: ALAN COPSON / Robert Harding Premium

Drámai mentés a sziklák között: helikopter vitte kórházba a sérült fiatalt

A helyszínre mentők, hegyi mentőszolgálatok és légimentők érkeztek. A sérültet nehezen megközelíthető terepen látták el, majd hordágyon biztonságos pontra emelték, ahonnan mentőhelikopter szállította a közeli kórházba.

A fiatalember súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg a stoke-i kórházban ápolják, ahol vállműtétre vár. Állapota stabil. Édesanyja közösségi oldalon mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek fia megmentésében, kiemelve az önkéntes mentők gyors és áldozatos munkáját.

Kettős riasztás ugyanazon a napon

A drámai mentés idején a mentőcsapatot egy másik bejelentés is foglalkoztatta: egy kiránduló eltűnését jelentették be a közeli Thorpe Cloud környékéről. A nő egy szervezett buszos kirándulás résztvevője volt, és ideiglenesen megszakadt vele a kapcsolat.

A mentők rövid időn belül sikeresen kapcsolatba léptek vele, majd biztonságban megtalálták, és újra egyesítették a családtagjaival.

A Dovedale-völgy látványos, de veszélyes terület. A szakemberek hangsúlyozzák: megfelelő cipő, óvatosság és a kijelölt útvonalak betartása nélkül egy ártatlannak tűnő séta is súlyos következményekkel járhat.

