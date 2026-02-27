A beszélgetést az Ukrán Elnöki Hivatal jelentette be. A hivatal szerint az elnök arra kérte Ficót, hogy látogasson Ukrajnába, ahol személyesen vitassák meg a Druzsba olajvezeték működésével kapcsolatos kérdéseket.

Zelenszkij felhívta Ficót – itt az ukrán ajánlat (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

Korábban Robert Fico telefonon egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy közös bizottságot hoznak létre a Druzsba olajvezeték állapotának vizsgálatára.

A Druzsba olajvezeték Oroszországból indul, majd Fehéroroszországon keresztül halad Lengyelország és Németország felé, továbbá Ukrajnán át Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba.

Január végén Ukrajna leállította a tranzitot az ország nyugati részén bekövetkezett állítólagos felszereléskárosodás miatt, valójában viszont politikai zsarolás történik. Ennek következtében Szlovákia és Magyarország orosz olajellátás nélkül maradt.

Ukrajna lépésére reagálva Magyarország blokkolta az EU 20. csomagját az Oroszország elleni szankciók között, valamint egy 90 milliárd eurós uniós hitelt. Szlovákia pedig leállította a sürgősségi villamosenergia-szolgáltatást Ukrajna felé.