Gyalogosok közé csapódott egy busz Dublinban, egy ember meghalt

A dublini buszbaleset röviddel 12:30 után történt a gyalogosforgalommal zsúfolt North Earl Streeten. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki az ír rendőrség, a dublini tűzoltóság és a mentőszolgálat egységei, a környéket azonnal lezárták – írj a DailyMail.

Pánik és káosz a dublini buszbaleset után — a mentőegységek nagy erőkkel vonultak ki, több sérültet a helyszínen láttak el Fotó:Illusztráció/Unplash

A beszámolók szerint a busz első szélvédője betört, a jármű pedig nem menetrend szerinti járatként közlekedett. A hatóságok egyelőre közúti balesetként kezelik az esetet.

Dublini buszbaleset: hatalmas erőkkel vonultak ki a mentők

A Dublin Fire Brigade közlése szerint több mint húsz tűzoltó-mentő érkezett a helyszínre, négy fecskendővel, két speciális mentőegységgel és egy kiemelt paramedikus járművel. A

Nemzeti Mentőszolgálat további négy mentőautót és egy gyorsreagálású egységet vezényelt ki.

A baleset helyszínén sátort állítottak fel, a rendőrség pedig biztonsági kordont vont az érintett utcák köré.

Leállt a közlekedés

A dublini buszbaleset miatt a Luas zöld vonalán szünetelt a forgalom a Parnell Street és a St Stephen’s Green közötti szakaszon. Az elektromos hálózatot biztonsági okokból lekapcsolták, az áramszolgáltató és a közvilágítás szakembereit is a helyszínre hívták.

A Bus Éireann megszólalt

A buszt üzemeltető Bus Éireann közleményben erősítette meg az esetet, hangsúlyozva, hogy a jármű nem állt forgalomban a baleset idején. A vállalat teljes körű együttműködést ígért a hatóságoknak, és támogatásáról biztosította az érintetteket.

