Szülők figyelem! Népszerű édességekben mutattak ki káros anyagot – itt a lista

A hatóságok által közzétett adatok szerint több népszerű cukorka és csokoládé esetében is kimutattak arzént, ami fogyasztói kockázatot vethet fel hosszú távú, rendszeres fogyasztás esetén. Bár az érintett édességtermékek többségét nem hívták vissza, a jelentés új kérdéseket indított el az ellenőrzési módszerekről és a gyártói felelősségről - tájékoztat a Fox News.

Hatósági vizsgálat alá került több ismert édesség (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Arzént találtak népszerű édességekben

Egy floridai hatósági vizsgálat során 46 terméket elemeztek, amelyek közül 28-ban mutatták ki az arzén jelenlétét. A vizsgálat célja nem a pánikkeltés volt, hanem az átláthatóság növelése és a fogyasztók tájékoztatása a lehetséges kockázatokról.

Milyen édességekben mutattak ki arzént?

Nerds (szőlő/eper)

SweeTarts Original

Sour Patch Kids

Skittles

Trolli Sour Brite Crawlers

Jolly Ranchers (zöldalma/eper)

Twizzlers Strawberry

Tootsie Rolls

Snickers

Kit Kat

Visszahívják az érintett édességeket?

A hatóságok közlése szerint nem rendeltek el visszahívást. Az esetleges egészségügyi kockázatot a fogyasztás gyakorisága, időtartama és az összesített bevitel határozza meg, nem egyetlen alkalmi fogyasztás.

Hogyan vizsgálják az édességeket?

A termékeket egy tanúsított laboratóriumban elemezték az EPA 6010D módszerrel, amely az összes arzént méri, de nem különbözteti meg a szerves és a mérgezőbb szervetlen formákat. A számításoknál a gyermekek alacsonyabb testsúlyát vették alapul.

Mit reagáltak az édességgyártók az arzénvádakra?

Az amerikai édességgyártókat képviselő National Confectioners Association vitatta a következtetéseket, és hangsúlyozta, hogy a termékek megfelelnek a szövetségi előírásoknak. Szerintük a kockázatok hipotetikus számításokon alapulnak, és eltérnek az Food and Drug Administration hivatalos adataitól. A floridai hatóságok ezzel szemben azt közölték, hogy a vizsgálat nem helyettesíti, hanem kiegészíti a szövetségi élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket.

