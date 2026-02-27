Ez történik a testével éjszaka – ezért nem mindegy, hogyan alszik

A megfelelő és egészséges alvás a testi és mentális egészség egyik legfontosabb feltétele. A könnyű alvás szakaszában a szervezet ellazul, csökken a pulzus és a testhőmérséklet. A mély alvás időszaka a regeneráció szempontjából kiemelt jelentőségű: ekkor szabadul fel a növekedési hormon, és erősödik az immunrendszer működése.

Az egészséges alvás több szakaszból áll (illusztráció) Fotó: Unsplash

Az egészséges alvás fontos szakaszai

A megfelelő alvás alapvető feltétele a testi és mentális egészségnek. Gerd Wirtz német neurofiziológus szerint az alváshiány nemcsak fáradtságot okoz, hanem hosszú távon a szívet és a vérnyomást is megterheli. A kutatások alapján a felnőttek számára az ideális alvásmennyiség napi hét óra.

Emellett fontos, hogy a lefekvés időpontja lehetőleg ne ingadozzon egy óránál többet, és ezt a ritmust hetente legalább öt napon érdemes tartani.

Az egészséges alvás több szakaszból áll. A könnyű alvás során a szervezet ellazul, csökken a pulzus és a testhőmérséklet. A mély alvás a regeneráció legfontosabb időszaka: ekkor szabadul fel a növekedési hormon, erősödik az immunrendszer, és az agy feldolgozza a napi élményeket. A REM-fázis az álmodás időszaka, amely az érzelmi egyensúlyhoz és a kreatív gondolkodáshoz járul hozzá.

A rendszeres, elegendő alvás javítja a koncentrációt, támogatja a memóriát és a tanulást, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint segít a testsúly szabályozásában. A kiegyensúlyozott alvási ritmus az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb eszköz az egészség megőrzésében – olvasható a Focus.de cikkében.

Kevés dolog nyújt akkora megnyugvást, mint amikor könnyedén elalszunk, majd kipihenten ébredünk. Az alvás azonban semmittevés, hanem egy létfontosságú biológiai folyamat, amely szinte minden testrendszerünket támogatja.

Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik oldalunkon alszunk. Az egészséges alvás nemcsak a kipihentség, hanem bizonyos szerveink miatt is meghatározó.