Lehet egészséges a burgonya? Ha nem akar rosszat választani, ezt nézze meg a boltban!

A különböző burgonyafajták kalória-, szénhidrát- és rosttartalma meglepően hasonló, az egészséges burgonya közötti valódi különbség azonban a mikrotápanyagokban rejlik – erre hívta fel a figyelmet Amy Davis, New Orleans-i dietetikus – írja a FoxNews.

Az egészséges burgonya kiválasztásánál a szín többet számít, mint gondolnád Fotó:Illusztráció/Unplash

Egészséges burgonya — a szín mindent elárul

Az egészséges burgonya legfontosabb ismérve a színe. Minél sötétebb és élénkebb egy burgonya húsa, annál több védő növényi vegyületet tartalmaz.

Sötétebb szín — több antioxidáns

Fiorella DiCarlo szerint a színes húsú burgonyák antioxidáns-tartalma kiemelkedő.

Lila és kék burgonya – gazdag antociánokban, amelyek támogatják a szív- és érrendszert, csökkenthetik a vérnyomást és a koleszterinszintet.

Piros burgonya – szintén antioxidánsokban bővelkedik.

Narancssárga húsú édesburgonya – béta-karotinban gazdag, amely a látást, az immunrendszert és a bőr egészségét segíti.

Az édesburgonya ráadásul az egyik legalacsonyabb glikémiás indexű burgonya, így egyenletesebb vércukorszintet biztosít és hosszabb teltségérzetet ad.

Mi a helyzet a fehér és sárga burgonyával?

Sokan alábecsülik őket, pedig nem egészségtelenek.

Fehér és russet burgonya — kiváló káliumforrás, természetesen zsírmentes és jó energiaforrás.

Sárga burgonya (pl. Yukon Gold) — több mikrotápanyagot tartalmaz, mint a fehér, de kevesebb antioxidánst, mint a sötét színű fajták.

Nem csak a fajta számít — az elkészítés a kulcs

A szakértők egyetértenek abban, hogy az egészséges burgonya titka sokszor nem a típusban, hanem az elkészítés módjában rejlik.

Az egészséges elkészítési módok közé tartozik, ha a burgonyát héjában főzik meg, mert így több rost és mikrotápanyag marad benne.

Jó választás a párolás is, amely kíméletesen őrzi meg az értékes összetevőket, valamint a sütőben vagy air fryerben történő sütés, minimális zsiradék felhasználásával.

Kerülendő viszont a bő olajban sütés, mivel ez jelentősen növeli a kalóriatartalmat és gyulladást fokozó zsírokat ad az ételhez. Szintén nem tesz jót az egészséges burgonyának, ha túl sok vajjal, cukros feltétekkel vagy feldolgozott szószokkal készítjük el, mert ezek könnyen elnyomják az alapanyag kedvező hatásait.