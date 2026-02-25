Az egészséges étrend nemcsak a megfelelő zöldségfogyasztásról szól, hanem azok helyes kombinálásáról is. A szakemberek szerint kis mennyiségű zsír hozzáadása javíthatja bizonyos tápanyagok felszívódását – olvasható a Focus.de cikkében.

Egy apró konyhai trükk az egészséges étrend érdekében (illusztráció)

Fotó: Clark Douglast / Unsplash

Miért fontos a zsír a zöldségek mellé?

A szakemberek szerint már egészen kis mennyiségű olaj is jelentősen javítja egyes vitaminok és antioxidánsok hasznosulását. A zöldségek élettani hatása így erőteljesebben érvényesülhet az étkezés során.

Különösen igaz ez a béta-karotinra, amely megtalálható például a sárgarépában, paprikában, sütőtökben, spenótban vagy brokkoliban. Ez a növényi színanyag a szervezetben A-vitaminná alakul, amely nélkülözhetetlen a látás, az immunrendszer, a bőr és a csontok egészsége szempontjából.

A béta-karotin zsírban oldódó vegyület, ezért önmagában, zsiradék nélkül jóval kisebb arányban szívódik fel. Ha azonban a zöldség mellé kevés olajat adunk, a hasznosulás jelentősen javulhat.

A táplálkozási ajánlások szerint már három-öt gramm, nagyjából egy teáskanálnyi repce- vagy olívaolaj elegendő lehet egy étkezés során.

Fotó: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Pároláskor, sütéskor vagy akár saláták készítésekor érdemes egy kevés növényi olajat használni. Nem a mennyiség a döntő, hanem az, hogy a zöldség és a zsír együtt kerüljön az asztalra.

Egy egyszerű konyhai szokás tehát hozzájárulhat ahhoz, hogy az egészséges étrend valóban a lehető legtöbbet hozza ki a zöldségek élettani hatásából.

