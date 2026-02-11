Egészséges hosszú élet – egy apró szokás, ami évekkel hosszabbíthatja meg az életed

Az olasz rákkutató, Silvio Garattini évtizedek óta vizsgálja, miért élnek egyesek nemcsak tovább, hanem jobb egészségben is. Az egészséges hosszú élet szerinte nem azon múlik, hányszor eszünk egy nap, hanem azon, hogy mennyit teszünk a tányérunkra – írj a Focus.

Az egészséges hosszú élet titka nem a gyakori étkezésben, hanem a kis adagokban és a napi rendszeres mozgásban rejlik Fotó:Illusztráció/Unplash

Egészséges hosszú élet: nem az étkezések száma számít

Az egészséges hosszú élet kulcsa Garattini szerint a kis adagokban rejlik. Úgy véli, jobb úgy felállni az asztaltól, hogy egy kicsit még éhesek maradunk.

A „kis adagokban étkezés” és a „kalóriacsökkentett étrend” hosszú távon bizonyítottan támogatja a szervezet működését. A kutatások szerint a kalóriabevitel akár 30 százalékos csökkentése 20 százalékkal is növelheti a várható élettartamot.

Napi mozgás és hosszú élet titka

A 97 éves onkológus naponta körülbelül 5 kilométert sétál, tempósan, az állóképessége megőrzése érdekében. A szakértő szerint az optimális mennyiség heti 150–300 perc fizikai aktivitás.

A „napi rendszeres testmozgás” bizonyítottan csökkenti a krónikus betegségek kockázatát. Ennél több edzés viszont nem feltétlenül jár további egészségügyi előnyökkel.

Táplálkozás, kalóriák és rákmegelőzés

Garattini hangsúlyozza: számos krónikus betegség – köztük a daganatos megbetegedések – szorosan összefügg az életmóddal. A „rákmegelőzés életmóddal” nem orvosi rendelőben kezdődik, hanem a mindennapi döntéseknél.

Mediterrán étrend és egészséges öregedés

Különösen jól dokumentált a Max Planck Society által is vizsgált mediterrán étrend hatása. A zöldségekben, gyümölcsökben, halban és olívaolajban gazdag táplálkozás pozitívan befolyásolja a bélflórát, csökkenti a gyulladásszintet és támogatja az „egészséges öregedés” sejtszintű folyamatait.

