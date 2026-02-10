Ősi egyiptomi találmány írja át a történelmet?

A felfedezés több mint kétezer évvel tolja vissza a fejlett forgó fúrástechnológia megjelenésének idejét. Ez az eredmény új megvilágításba helyezi Egyiptom korai civilizációjának technikai tudását és innovációs szintjét – számolt be róla a Daily Mail.

Egyiptom ősi mesterei fejlettebbek voltak, mint eddig hittük?

Fotó: Unsplash

Egyiptom döbbenetes titka: több ezer évvel megelőzték az emberiséget

A Cambridge-i Egyetem múzeumában őrzött, rézből készült eszközt ma már a világ legkorábbi ismert fém fúrójaként azonosítják. Mikroszkópos vizsgálatok és a tengelyre tekert bőrszíjak bizonyítják, hogy íjfúróként, vagyis gyors, forgó mozgással működött. Az ötvözetben talált arzén, nikkel, ólom és ezüst tudatos anyagválasztásra és korai anyagcserére utal. A lelet a Naqada IID korszakból, az ókori Egyiptom predinasztikus korának egyik kulcsfontosságú régészeti szakaszából, Kr. e. 3300–3200 közötti, közvetlenül az államiság kialakulása előtti időből származik.

Ez azt jelzi, hogy a fa-, gyöngy- és bútoripari munkákhoz szükséges precíz technológiák már ekkor rendelkezésre álltak.

A tanulmány egy másik kutatással együtt azt is kimutatta, hogy a szantorini vulkánkitörés a korábban hittnél korábban történt. Radiokarbonos vizsgálatok alapján az Újbirodalom kezdete így későbbre tolódik, mint ahogyan azt eddig feltételezték.

