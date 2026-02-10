Az egyikük gyilkos – de melyik? Tanácstalanok a nyomozók

A francia sajtó szerint a 33 éves Samuel és Jeremy Y. – akik egypetéjű ikrek – ellen folyik eljárás, két ember meggyilkolásával és több sikertelen fegyveres támadással vádolják őket. A testvérpár a gyanú szerint részt vett egy 2020 szeptemberében elkövetett kettős bandagyilkosságban, majd egy hónappal később újabb lövöldözésekben is – írja a Sky News.

Az egypetéjű ikrek megnehezítik a nyomozók dolgát (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Lehetetlen megkülönböztetni az egypetéjű ikrek DNS-ét

Az áldozatok egy 17 és egy 25 éves fiatal férfi voltak. Az ügy egyik kulcsfontosságú bizonyítéka egy automata fegyver, amelyet egy későbbi fegyveres összecsapás során használtak. A problémát az okozza, hogy a fegyveren talált DNS alapján lehetetlen megállapítani, melyik iker használta azt.

A genetikai vizsgálat egyértelműen az egyik testvérhez köthető, de nem tudjuk megmondani, melyikhez

– mondta egy rendőrtiszt a bíróság előtt. Egy másik nyomozó ennél is élesebben fogalmazott:

Csak az édesanyjuk tudja megkülönböztetni őket.

A testvérpár jelenleg négy másik vádlottal együtt áll bíróság előtt Párizs egyik külvárosában, Bobignyben, az eljárás várhatóan február végéig tart.

A rendőrség szerint a gyanúsítottak tudatosan használták ki megszólalásig hasonló külsejüket, gyakran cseréltek ruhát, mobiltelefont, sőt személyazonosító iratokat is, hogy megnehezítsék a nyomozást.

Mivel az egypetéjű ikrek genetikailag teljesen azonosak, a DNS-vizsgálat ebben az esetben nem hozott áttörést. A hatóságok ezért más bizonyítékokra támaszkodnak: telefoncellás adatokra, kamerafelvételekre, lehallgatásokra és tanúk vallomásaira. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan maradt: ki húzta meg a ravaszt?

