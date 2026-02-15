Éjszakai evés: a késői vacsora nagyon súlyos gondokat okozhat

Az éjszakai evés visszaszorítását vizsgáló tanulmányban a résztvevők legalább három órával lefekvés előtt befejezték az étkezést, és az éjszakai koplalási időszakot nagyjából két órával meghosszabbították. A vizsgálatot a Northwestern Medicine kutatói vezették, az eredményeket pedig az American Heart Association folyóiratában tették közzé – írj a ScienceDaily.

Az éjszakai evés elhagyása már 3 órával lefekvés előtt mérhető javulást hozhat a vérnyomásban és a vércukorszintben Fotó:Illusztráció/Unplash

Éjszakai evés felborítja a szervezet belső óráját

A szakemberek szerint a cirkadián ritmus – vagyis a természetes alvás–ébrenlét ciklus – kulcsszerepet játszik a szív- és anyagcsere-folyamatok szabályozásában. Az éjszakai evés hatása a vérnyomásra és vércukorszintre azért jelentős, mert a késői étkezés nincs összhangban a szervezet belső órájával.

A 7,5 hetes kutatásban 39 túlsúlyos vagy elhízott, 36 és 75 év közötti felnőtt vett részt. Az egyik csoport 13–16 órás éjszakai böjtöt tartott, míg a kontrollcsoport 11–13 órás megszokott koplalási időszaknál maradt. A résztvevők nem csökkentették a kalóriabevitelt — kizárólag az étkezési időzítés változott.

Éjszakai evés és a mért egészségügyi változások

Azoknál, akik elhagyták az éjszakai evést:

az éjszakai vérnyomás 3,5 százalékkal csökkent

a pulzusszám 5 százalékkal mérséklődött

javult a nappali vércukorszint-szabályozás

A kutatók szerint az erősebb nappali–éjszakai ritmus a jobb szív- és érrendszeri egészséggel függ össze. A hasnyálmirigy glükózra adott válasza is hatékonyabb lett, ami az inzulinérzékenység javítása éjszakai böjttel szempontjából kiemelten fontos.

Miért veszélyes az éjszakai evés hosszú távon?

A nem megfelelő szív- és anyagcsere-egészség növeli a 2-es típusú cukorbetegség, a nem alkoholos zsírmáj és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az éjszakai evés hosszú távú következményei ezért komoly figyelmet érdemelnek, különösen középkorú és idősebb felnőttek esetében.

A vizsgálatban közel 90 százalékos volt a módszer betartási aránya, ami arra utal, hogy az éjszakai evés elhagyása természetes módszerrel reálisan beépíthető a mindennapokba. A kutatók nagyobb, több központban zajló vizsgálatokat terveznek.