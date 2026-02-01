Elképesztő felvételek: Kalapáccsal törték be az ékszerbolt üvegét a rablók – videó

Hírlevél
Döbbenetes jelenet zajlódott le fényes nappal egy forgalmas londoni utcán. Az ékszerbolt rablás Richmond városrészben történt, ahol kalapáccsal felfegyverzett támadók törtek be egy családi vállalkozásként működő üzletbe.
ékszerboltrablásrablássorozat

2026, január 31-én reggel, Nyugat-Londonban, Richmondban csaptak le a rablók a Gregory & Co nevű ékszerüzletre. A közösségi médiában villámgyorsan terjedő videókon jól látható, ahogy két férfi egy hatalmas kalapáccsal szétveri a kirakat üvegét, majd egy kék táskába pakolják a kiállított ékszereket.

Kalapáccsal törték be az üveget az ékszerbolt rablása közben
Kalapáccsal törték be az üveget az ékszerbolt rablása közben
Fotó: metrouk / TikTok / Képkivágás

Londoni ékszerbolt rablás: A dolgozók nem futottak el

A felvételek tanúsága szerint az üzlet alkalmazottai nem menekültek el: megpróbálták visszaszerezni az ellopott ékszereket, sőt, egy kisebb dobozzal még ütni is kezdték a támadókat, hogy megállítsák őket. A bátor fellépés azonban nem járt sikerrel, a rablók végül elmenekültek, miközben a járókelők döbbenten figyelték az eseményeket.

Egy közeli üzlet dolgozója szerint a támadók „a semmiből bukkantak fel”, és pillanatok alatt káoszt okoztak a környéken.

Egyre gyakoribbak az ékszerbolti támadások

A hatóságok szerint ez az ékszerbolt rablás csak a legújabb eset a londoni rablássorozatban. Néhány nappal korábban Shepherd’s Bush városrészben egy másik ékszerboltot támadtak meg hasonló módszerrel. A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, ám több elkövetőnek sikerült elmenekülnie.

A nyomozást a Metropolitan Police folytatja, a lakók pedig egyre nagyobb aggodalommal figyelik a növekvő bűnözést – számolt be az esetről a Daily Mail.

@metrouk

This is the moment a family-run jewellers tried to fend off hammer-wielding thugs who were trying to break into their shop in broad daylight. The men smashed the window of Gregor & Co. in Richmond on Saturday morning before snatching valuables on display. A spokesperson for the Met said: ‘An investigation is under way following an aggravated burglary at a jewellers in Paved Court, Richmond.' #thieves #heist #jewellery #theft #investigation

♬ original sound - Metro

