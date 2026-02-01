Elképesztő felvételek: Kalapáccsal törték be az ékszerbolt üvegét a rablók – videó

2026, január 31-én reggel, Nyugat-Londonban, Richmondban csaptak le a rablók a Gregory & Co nevű ékszerüzletre. A közösségi médiában villámgyorsan terjedő videókon jól látható, ahogy két férfi egy hatalmas kalapáccsal szétveri a kirakat üvegét, majd egy kék táskába pakolják a kiállított ékszereket.

Kalapáccsal törték be az üveget az ékszerbolt rablása közben

Fotó: metrouk / TikTok / Képkivágás

Londoni ékszerbolt rablás: A dolgozók nem futottak el

A felvételek tanúsága szerint az üzlet alkalmazottai nem menekültek el: megpróbálták visszaszerezni az ellopott ékszereket, sőt, egy kisebb dobozzal még ütni is kezdték a támadókat, hogy megállítsák őket. A bátor fellépés azonban nem járt sikerrel, a rablók végül elmenekültek, miközben a járókelők döbbenten figyelték az eseményeket.

Egy közeli üzlet dolgozója szerint a támadók „a semmiből bukkantak fel”, és pillanatok alatt káoszt okoztak a környéken.

Egyre gyakoribbak az ékszerbolti támadások

A hatóságok szerint ez az ékszerbolt rablás csak a legújabb eset a londoni rablássorozatban. Néhány nappal korábban Shepherd’s Bush városrészben egy másik ékszerboltot támadtak meg hasonló módszerrel. A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, ám több elkövetőnek sikerült elmenekülnie.

A nyomozást a Metropolitan Police folytatja, a lakók pedig egyre nagyobb aggodalommal figyelik a növekvő bűnözést – számolt be az esetről a Daily Mail.

További tartalmaink:

Döbbenetes jeleneteket rögzített egy térfigyelő kamera egy nappali ékszerbolti rablásról a kaliforniai Anaheim Hillsben. A felvételen látható, amint álarcos rablók egy autóval áttörik az üzlet bejáratát, majd percek alatt kifosztják a vitrinek tartalmát, végül több menekülő járművel elhajtva eltűnnek a helyszínről.

A rendőrség által közzétett képek alapján továbbra is keresik a tetteseket. A műkincslopás során eltűnt tárgyak kulturális értéke felbecsülhetetlen.