Elképesztő felvételek: Kalapáccsal törték be az ékszerbolt üvegét a rablók – videó

2026, január 31-én reggel, Nyugat-Londonban, Richmondban csaptak le a rablók a Gregory & Co nevű ékszerüzletre. A közösségi médiában villámgyorsan terjedő videókon jól látható, ahogy két férfi egy hatalmas kalapáccsal szétveri a kirakat üvegét, majd egy kék táskába pakolják a kiállított ékszereket.
Londoni ékszerbolt rablás: A dolgozók nem futottak el
A felvételek tanúsága szerint az üzlet alkalmazottai nem menekültek el: megpróbálták visszaszerezni az ellopott ékszereket, sőt, egy kisebb dobozzal még ütni is kezdték a támadókat, hogy megállítsák őket. A bátor fellépés azonban nem járt sikerrel, a rablók végül elmenekültek, miközben a járókelők döbbenten figyelték az eseményeket.
Egy közeli üzlet dolgozója szerint a támadók „a semmiből bukkantak fel”, és pillanatok alatt káoszt okoztak a környéken.
Egyre gyakoribbak az ékszerbolti támadások
A hatóságok szerint ez az ékszerbolt rablás csak a legújabb eset a londoni rablássorozatban. Néhány nappal korábban Shepherd’s Bush városrészben egy másik ékszerboltot támadtak meg hasonló módszerrel. A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, ám több elkövetőnek sikerült elmenekülnie.
A nyomozást a Metropolitan Police folytatja, a lakók pedig egyre nagyobb aggodalommal figyelik a növekvő bűnözést – számolt be az esetről a Daily Mail.
További tartalmaink:
Elképesztő rablás fényes nappal, autóval törtek be egy ékszerboltba – videó
Döbbenetes jeleneteket rögzített egy térfigyelő kamera egy nappali ékszerbolti rablásról a kaliforniai Anaheim Hillsben. A felvételen látható, amint álarcos rablók egy autóval áttörik az üzlet bejáratát, majd percek alatt kifosztják a vitrinek tartalmát, végül több menekülő járművel elhajtva eltűnnek a helyszínről.
Őrizetbe vették az év egyik legnagyobb műkincslopásának gyanúsítottját
A rendőrség által közzétett képek alapján továbbra is keresik a tetteseket. A műkincslopás során eltűnt tárgyak kulturális értéke felbecsülhetetlen.