Rendkívüli légtérzárat rendeltek el Texas felett

EAz El Paso repülőtér működését a következő tíz napra felfüggesztették, miután az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA), különleges biztonsági korlátozásokat rendelt el.

Az El Paso repülőtér Texasban - 10 napos légtérzár biztonsági okokból

A helyi sajtó és a The New York Times értesülései szerint a döntést „speciális biztonsági okokkal” indokolták. A korlátozások február 20-ig maradnak érvényben, és minden érkező és induló járatra vonatkoznak.

El Paso repülőtér: „Nemzetvédelmi légtér” besorolás

Az FAA közlése szerint az érintett légteret „nemzetvédelmi légtérré” (NTL defense airspace) minősítették. A hivatal figyelmeztetése alapján azok a pilóták, akik nem tartják be az előírásokat, elfogásra, feltartóztatásra és hatósági kihallgatásra számíthatnak.

A közlemény azt is rögzíti, hogy az Egyesült Államok kormánya akár halálos erőt is alkalmazhat, amennyiben egy légi jármű közvetlen biztonsági fenyegetést jelent.

Több millió utast érinthet a texasi reptér lezárása

Az El Paso repülőtér 2024-ben több mint négymillió utast szolgált ki, így a légiforgalom leállítása jelentős fennakadásokat okozhat a térség légi közlekedésében.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a biztonsági döntés pontos hátteréről, a forgalom újraindítását február 20-a után tervezik, amennyiben a körülmények ezt lehetővé teszik.

