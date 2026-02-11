Rendkívüli légtérzárat rendeltek el Texas felett

EAz El Paso repülőtér működését a következő tíz napra felfüggesztették, miután az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA), különleges biztonsági korlátozásokat rendelt el.
A helyi sajtó és a The New York Times értesülései szerint a döntést „speciális biztonsági okokkal” indokolták. A korlátozások február 20-ig maradnak érvényben, és minden érkező és induló járatra vonatkoznak.
El Paso repülőtér: „Nemzetvédelmi légtér” besorolás
Az FAA közlése szerint az érintett légteret „nemzetvédelmi légtérré” (NTL defense airspace) minősítették. A hivatal figyelmeztetése alapján azok a pilóták, akik nem tartják be az előírásokat, elfogásra, feltartóztatásra és hatósági kihallgatásra számíthatnak.
A közlemény azt is rögzíti, hogy az Egyesült Államok kormánya akár halálos erőt is alkalmazhat, amennyiben egy légi jármű közvetlen biztonsági fenyegetést jelent.
Több millió utast érinthet a texasi reptér lezárása
Az El Paso repülőtér 2024-ben több mint négymillió utast szolgált ki, így a légiforgalom leállítása jelentős fennakadásokat okozhat a térség légi közlekedésében.
A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a biztonsági döntés pontos hátteréről, a forgalom újraindítását február 20-a után tervezik, amennyiben a körülmények ezt lehetővé teszik.
Az esetről a Sky News adott tájékoztatást.
