Újabb halálos elefánttámadás történt, egy nőt taposott agyon az állat

A rendőrségi jelentés szerint az elefántok helyi idő szerint péntek reggel 6 óra körül jelentek meg az Indiai-óceán partvidékén fekvő Valaicscsenai környékén. A közösségi médiára felkerült videók szerint az egyik elefánt végigcsörtetett a város forgalmas utcáin is, ami menekülésre késztette az embereket – adott hírt az elképesztő esetről az MTI.

Az elefántok és az emberek között folyamatos a konfliktus Srí Lankán, ezúttal egy nő vesztette életét a vadállatok miatt – Fotó: pexels.com

Folyamatos a konfliktus az elefántok és az emberek között Srí Lankán

Az elefánttámadás halálos áldozata egy élelmiszert áruló nő volt a rendőrség közlése szerint. A vad elefántot később a vadőrök és a rendfenntartó erők visszaterelték a vadonba. Az emberek és az elefántok közötti konfliktus komoly probléma Srí Lankán. Dammika Patabendi környezetvédelmi miniszter tavaly arról számolt be a parlamentben, hogy 2015 és 2024 között 3477 vadon élő elefánt és 1190 ember halt meg Srí Lankán a folyamatos konfliktusok miatt.

