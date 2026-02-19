Elefántot akartak pároztatni – sokkoló, ami történt

Hírlevél
Egy feldühödött hím rátámadt saját gazdájára egy thaiföldi faluban. Az elefánt akkor vesztette el az önuralmát, amikor pároztatásra próbálták kényszeríteni egy rizsföld közepén.
elefántgazdanőstény

A beszámolók szerint az elefánt egy 19 éves hím volt, amelyet azért „béreltek ki”, hogy pározzon egy nősténnyel. A nőstény tulajdonosa fizetett a szolgáltatásért, a hím gazdája pedig a helyszínen próbálta ösztönözni az állatot a párzásra. A helyzet azonban gyorsan elfajult.

Elefánttámadásban halt meg 20 ember Indiában az idei évben.
A feldühödött elefánt pároztatás közben fordult gazdája ellen Thaiföldön.
Fotó: Unsplash

Miért támadt rá az elefánt a gazdájára?

A hím egyre nyugtalanabbá vált, majd hirtelen gazdája ellen fordult, és rátámadt a 35 éves férfira. A támadás során nemcsak ő sérült meg súlyosan, hanem a mezőn parkoló két járművet is összezúzta az állat – írja a Bangkok Post.

A kiérkező hatóságok altatólövedékeket használtak a megfékezésére. A nyugtató hatásához mintegy két órára volt szükség.

A gazdát súlyos sérülésekkel, tüdőrepedéssel szállították kórházba.

Mi válthat ki ilyen agressziót egy elefántból?

Az elefánt különösen érzékeny állat, a hímeknél pedig bizonyos időszakokban – például párzási ciklus alatt – jelentősen megnőhet az agresszió szintje.

A szakértők szerint a kényszerítés, a stressz és a nem megfelelő bánásmód könnyen kiválthat kontrollvesztést. Egy több tonnás állat esetében pedig ez végzetes következményekkel járhat.

Korábban is történt hasonló incidens a térségben, amikor egy feldühödött elefánt turisták közé rohant. 

Mit kell tudni az elefántok viselkedéséről?

