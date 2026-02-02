Elefánt taposott halálra egy turistát

Elefánt taposott agyon egy turistát Thaiföldön a Khao Yai Nemzeti Parkban hétfőn. Ez volt a harmadik halálos elefánttámadás a területen az elmúlt időszakban, a hatóságok szerint mindhárom halálesetért ugyanaz az elefánt felelős – írja a CBS News.

Halálos elefánttámadás történt Thaiföldön (A kép ilusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 65 éves thaiföldi férfi a feleségével indult sétálni a nemzeti park területén, amikor az elefánt rátámadt. A feleségnek sikerült menedékbe húzódnia, amíg a parkőrök elriasztották az állatot.

A vadon élő elefántok száma Thaiföldön 2015-ben 334 volt, míg ez a szám idénre csaknem 800-ra nőtt.

