elefánt

Elefánt taposott halálra egy turistát

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Elefánt ölt meg egy turistát Thaiföldön. A férfi reggeli sétára indult a feleségével, amikor az állat rátámadt.
Elefánt taposott agyon egy turistát Thaiföldön a Khao Yai Nemzeti Parkban hétfőn. Ez volt a harmadik halálos elefánttámadás a területen az elmúlt időszakban, a hatóságok szerint mindhárom halálesetért ugyanaz az elefánt felelős – írja a CBS News. 

Halálos elefánttámadás történt Thaiföldön.
Halálos elefánttámadás történt Thaiföldön (A kép ilusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 65 éves thaiföldi férfi a feleségével indult sétálni a nemzeti park területén, amikor az elefánt rátámadt. A feleségnek sikerült menedékbe húzódnia, amíg a parkőrök elriasztották az állatot. 

A vadon élő elefántok száma Thaiföldön 2015-ben 334 volt, míg ez a szám idénre csaknem 800-ra nőtt. 

