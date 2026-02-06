Van egy ország, ahol januárban mindössze 7 benzines autót adtak el – kitalálja, melyik?

Csak hét új benzines autót regisztráltak januárban Norvégiában, miközben a tisztán elektromos autók eladásai meghaladták a 2 000-et. Az ország élen jár az elektromos autók terjedésében, és a legfrissebb adatok egyértelműen mutatják: a fosszilis üzemanyagú járművek lassan eltűnnek a piacról – írja a Guardian.

Norvégia élen jár az elektromos autók eladásában – Fotó: Unsplash

Norvégiában az elektromos autó viszi a prímet

A Norvég Közúti Információs Tanács (OFV) szerint januárban mindössze 7 benzines, 29 hibrid és 98 dízel autót regisztráltak, szemben a több mint 2 000 új elektromos járművel. Az alacsony eladási szám részben a decemberi vásárlási rohamnak köszönhető, amikor az emberek az év eleji adóemelést próbálták elkerülni. Az OFV igazgatója, Geir Inge Stokke szerint a januári adatok nem a kereslet megszűnését jelzik, csupán a piac átmeneti stabilizálódását.

Az elektromos autók tavaly a teljes újautó-eladások 95,9%-át tették ki, miközben a használt autók piacán is egyre nagyobb teret hódítanak: januárban 22,7%-kal nőtt a használt elektromos autók értékesítése, és már minden negyedik használt jármű elektromos.

Norvégia évtizedek óta élen jár az elektromos autók elterjedésében, de más országok is – például Dánia, Hollandia vagy Finnország – gyorsan felzárkóznak. Az elektromos autó így egyre inkább a jövő közlekedésének főszereplője, nemcsak Norvégiában, hanem globálisan is.

Megérkezett a legújabb Tesla-gyilkos kínai szuperautó Európába

Az Xpeng kínai autógyártó megkezdte új modelljének kiszállítását több piacon. A hírek szerint Európa kiemelt szerepet kap az Xpeng P7+ globális bevezetésében. Eközben a Volkswagen tavaly maga mögé utasította a Teslát kontinensünkön az eladásokat tekintve.

Jókora pofont kapott a Tesla a BYD-tól, ebből nehéz lesz felállni

Amit korábban az iparági prognózisok alapján még csak feltételezni lehetett, immár hivatalossá vált: a Tesla átadta a világ vezető elektromos járműgyártója címét a kínai BYD-nek, miután negyedik negyedéves jelentésében kínai riválisánál gyengébb számokat tett közzé.