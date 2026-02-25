Elektronikus beutazási engedély: február 25-től lezárul a kiskapu az Egyesült Királyságba

Szerdától kizárólag az elektronikus beutazási engedély (Electronic Travel Authorisation, ETA) birtokában léphetnek be a nem vízumkötelezett külföldiek, köztük az Európai Unió állampolgárai az Egyesült Királyságba – írja az MTI.

Elektronikus beutazási engedély nélkül már a repülőgépre sem engedik fel az utasokat az Egyesült Királyságba Fotó: THOMAS TRUTSCHEL / Photothek Media Lab

Elektronikus beutazási engedély: február 25-től teljes a brit szigor

A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.

Az ETA tavaly teljes körűvé vált bevezetése óta eltelt eddigi időszakban a brit hatóságok még nem szereztek érvényt szigorúan az előírásnak, annak érdekében, hogy a látogatóknak bőségesen legyen idejük alkalmazkodni az új beutazási követelményhez.

A belügyi tárca felhívása szerint azonban február 25-étől kizárólag az ETA birtokában lehet belépni az Egyesült Királyság területére abból a 85 nem vízumkötelezett országból, amelyek állampolgárainak a brit kormány előírta az engedély kiváltását.

A minisztérium hangsúlyozza: a légitársaságok szerdától már a repülőgépekre sem fogják felengedni azokat, akiknek nincs elektronikus beutazási engedélyük.

A tájékoztatás kiemeli, hogy azoknak is ki kell váltaniuk az engedélyt, akik érkezésük után más járatokkal tovább utaznak, de eközben a brit beléptető pontokon útlevélellenőrzésen esnek át.

Az ETA-kötelezettséget a brit kormány lépésről lépésre terjesztette ki azokra az országokra, amelyeknek állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be az Egyesült Királyságba.

Elektronikus beutazási engedély ára: 16 fontért beléphet, de figyeljen az útlevélre!

A belügyminisztérium szerdán ismertetett adatai szerint a 2023 októberétől fokozatosan egyre szélesebb körben bevezetett ETA-t eddig csaknem 20 millióan váltották ki, és ebből 2026 januárjáig több mint 383 millió font bevétel származott.

A tárca szerint az ETA díjából eredő költségvetési jövedelmeket a brit határellenőrzési és bevándorlási rendszer fejlesztésére fordítják.

Az EU-állampolgárok - az ETA-kötelezett térségekből érkezők közül utolsóként - tavaly március 5-én kezdhették meg az ETA kiváltását.