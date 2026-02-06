A halhatatlanság küszöbén? Megszólaltak a tudósok, meddig élhet az ember

Egy világhírű genetikus szerint az öregedés már nem pusztán sors kérdése, hanem mérhető és akár befolyásolható folyamat. A kutatások alapján a biológiai életkor pontos meghatározása kulcs lehet ahhoz, hogy az ember jóval tovább éljen, mint eddig – írja a Fox News.

Az életkor csak egy szám? Amit a tudósok most feltételeznek, az sokkoló.

Fotó: Unsplash

Versenyfutás az idővel és az életkor határainak feszegetése

Az Egyesült Államokban a várható élettartam 2024-re 79 évre nőtt, ami történelmi csúcsnak számít. A javulás hátterében a Covid-halálozás visszaesése, valamint a szívbetegségek és a daganatos halálozás csökkenése áll.

Steve Horvath genetikus az elsők között alkotta meg az úgynevezett öregedési órát, amely sejtszintű változások alapján méri a biológiai életkort.

Ez a módszer több szövet esetében is pontosnak bizonyult, és a halálozási kockázatot is jól előre jelzi. Horvath szerint nem kérdés, hogy az emberiség képes lesz drasztikusan meghosszabbítani az életét, bár az ezer évig tartó életet már ő sem tartja reálisnak.

Más szakértők úgy vélik, ehhez olyan beavatkozásokra lesz szükség, amelyek alapjaiban „resetelik” a szervezet működését.

A hosszabb élet azonban csak akkor jelent valódi nyereséget, ha az emberek megőrzik egészségüket, önállóságukat és életminőségüket.

A kutatások ígéretesek, de hogy a 150 év valóban elérhető lesz-e, azt végső soron csak az idő dönti el.

A hosszú élet titka

A hosszú élet és a “fiatalos öregedés” ma már nem csak vágyálom: tudományosan is bizonyított, hogy apró mindennapi életmódbeli változtatásokkal évtizedeket nyerhetünk az egészség és várható életkor terén. A szervezet biológiai életkorát nem a születésnapunk határozza meg, hanem a belső sejtek működése, amit olyan szokásokkal lassíthatunk, amelyekről korábbi cikkünkben olvashat.

