Váratlanul meghalt a fiatal topmodell, egy focilegenda lánya

A rendőrség közlése szerint idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel, az elhunyt modell esetét egyelőre nem kezelik bűncselekményként – írja a Mirror.

Az elhunyt modell, Cristina Pérez Galcenco ismert volt a divatszakmában

Fotó: Instagram

Világhírű márkákkal dolgozott együtt az elhunyt modell

Nacho Pérez lánya nemzetközi kifutómodellként már fiatalon komoly karriert futott be: dolgozott Londonban, Madridban, Milánóban és Párizsban, részt vett a Madrid Fashion Week eseményein, és olyan világhírű márkákkal működött együtt, mint a Stradivarius, a Versace vagy a Louis Vuitton.

A Lanzarotén született modell tehetsége már tinédzserkorában megmutatkozott, az egyik észak-spanyolországi divatesemény, a Pasarela Campoamor igazgatója, Graciela Suárez megrendülten nyilatkozott:

Teljesen összetörtem. Egy rendkívül tehetséges és tiszta lelkű fiatal lányt veszítettünk el.”

Cristina Pérez Galcencó holttestét a következő napokban Asturiába szállítják, ahol felnőtt, ott vesznek tőle végső búcsút. Szülei – édesapja, a korábbi kapus Nacho Pérez és moldáv származású édesanyja, Tatiana Galcenco – egyelőre nem szólaltak meg a közösségi médiában.

Barátai és pályatársai sorra búcsúznak tőle. Egy fotós, Xana de Jesús így emlékezett rá:

Egy csillag ragyog örökké a szívünkben. Igazságtalan az élet.

Cristina korábban egy interjúban őszintén beszélt a modellkedés árnyoldaláról is. Elismerte, hogy a folyamatos utazás és a megfelelési kényszer magányossá teszi ezt az életformát, különösen fiatal korban:

Meg kell tanulnod együtt élni önmagaddal, ez a legnehezebb része.”

A fiatal modell halálának pontos körülményeit tovább vizsgálják, tragédiája azonban már most mély nyomot hagyott a divatszakmában és azokban, akik ismerték.

