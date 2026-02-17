Súlyos botrány az X-nél: Elon Musk csetrobotját szexuális tartalmak miatt vizsgálja az EU

Az Ír Adatvédelmi Hatóság hétfőn hivatalosan is megindította az X ellen a vizsgálatot, miután a Grok névre hallgató, mesterséges intelligenciára épülő csetrobot lehetővé tette a felhasználóknak, hogy meztelenítős, szexuális tartalmú képeket készítsenek valós emberekről, köztük nőkről és egyes esetekben gyerekekről. A hatóság szerint a vizsgálat célja kideríteni, hogy Elon Musk platformja megfelelt-e az EU szigorú adatvédelmi szabályainak, a GDPR-nak, amely hatalmas pénzbírságokat is kilátásba helyezhet, írja az Independent.

Elon Musk platformja, az X ellen adatvédelmi eljárást indít az EU – Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Spanyolország és Franciaország is támadja Elon Musk közösségi oldalát

A botrány Európa más részein is hullámokat vetett: Spanyolország nyomozást rendelt el az X, a Meta és a TikTok ellen AI-által generált gyermekpornográf anyagok terjesztése miatt. Franciaországban a párizsi X-irodát átkutatták, és Muskot is kihallgatásra hívták. A brit adatvédelmi hatóságok saját vizsgálatot indítottak.

Ezek a platformok támadják gyermekeink mentális egészségét, méltóságát és jogait.

– fogalmazott a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez.

Mi a Grok és miért lett botrány?

A Grokot Elon Musk AI cégének mesterséges intelligenciája hozta létre, és az X-en érhető el. A felhasználók kérdéseire adott válaszok nyilvánosan is láthatók, így a problémás tartalom gyorsan terjedhet. Nem ez az első botrány a közösségi oldallal kapcsolatban: az EU már korábban is vizsgálta X-et a digitális szolgáltatásokról szóló szabályok betartása miatt, különösen az illegális tartalmak, például gyermekbántalmazó anyagok terjedésének megfékezése kapcsán.

Mit jelent mindez Musknak és az X-nek?

Ha az EU hatóságai megtalálják a GDPR megsértését, a platformra több milliós bírság várhat, és a nemzetközi nyomás nőni fog. Az ügy jól mutatja, hogy az AI-vezérelt csetbotok veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően korlátozzák a tartalomgenerálást. A Grok körüli botrány pedig újabb fejezet az Elon Musk vezette X történetében, amelyet már korábban is több balhé és vizsgálat kísért világszerte.

