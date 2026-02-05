Feldarabolással fenyegetett egy tizenhárom éves lányt egy angol férfi

A bíróság megállapította, hogy Cooney 2015-ben, akkor 21 évesen figyelt fel a lányra Wirralban, Eastham Rake térségében, miután látta leszállni egy buszról. A gyermekről később a közösségi médiában is talált fotókat, majd Manchesterből autóval indult el abban a reményben, hogy személyesen találkozhat vele. A férfi követte a lányt, megszólította, telefonszámot kért tőle, majd amikor a gyermek megpróbált elmenekülni, zaklató üzenetekkel kezdte bombázni. Az ügyészség szerint Cooneyt nem tartotta vissza az áldozat kora, amelyre az üzenetekben rendszeresen utalt. Később elrablással és feldarabolással ijesztgette áldozatát - írja a Metro.

Matthew Cooney elrablással és feldarabolással ijesztgette a lányt. A kép illusztráció. Fotó: Pexels

Elrablással és feldarabolással fenyegette a lányt

Az üzenetváltások egyre fenyegetőbbé váltak. A vádlott azt írta, kideríti, hol lakik a lány, elrabolja, megöli, feldarabolja, és a maradványokat elküldi az anyjának. Miután a lány letiltotta, Cooney újabb és újabb fiókokat hozott létre, hogy tovább zaklathassa. A bíróságon elhangzott: a férfi önkárosítást ábrázoló képeket is küldött, amelyeken kést tartott a torkához vagy tablettákat vett a szájába, és azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz, ha a lány nem találkozik vele. A félelem hatására az áldozat végül beleegyezett egy találkozóba egy vasútállomás előtt, ahol Cooney ajándékot adott neki, és azt ígérte, „úgy bánik vele, mint egy hercegnővel”.

A zaklatás később az iskolában is folytatódott: a férfi diákokat próbált meg üzenethordozóként használni, sőt e-maileket küldött az intézménynek, rendőrnek kiadva magát.

Egy részvétnyilvánító kártyát is eljuttatott a lányhoz, amely végül arra késztette az áldozatot, hogy elmondja a történteket a szüleinek. Másnap Cooney felhívta az apát, és fegyveres fenyegetéseket tett. A férfi 2016-ban nem jelent meg a bíróságon, és az Egyesült Államokba szökött, ahol illegálisan élt egészen 2024 novemberéig, amikor kitoloncolták.

A Heathrow repülőtéren tartóztatták le. Cooney bűnösnek vallotta magát zaklatásban. Az ítélethirdetéskor Ian Harris bíró hangsúlyozta: a vádlott viselkedése súlyos lelki traumát okozott az áldozatnak, aki a fenyegetések hatására öngyilkossági gondolatokkal is küzdött. A börtönbüntetés mellett a bíróság 15 évre szóló távoltartási végzést rendelt el, amely megtiltja Cooney számára, hogy bármilyen formában kapcsolatba lépjen az áldozattal.