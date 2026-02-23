Hihetetlen, de igaz: 24 év után élve került elő a háromgyermekes anya

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Egy észak-karolinai, háromgyermekes édesanyát 24 évvel az eltűnése után élve találtak meg. Az eltűnés 2001 decemberében történt, és éveken át több hatóság is vizsgálta az ügyet.
eltűntédesanyaAmerika

Michele Lyn Hundley Smith 38 éves volt, amikor elhagyta otthonát az észak-karolinai Eden városában, hogy karácsonyi bevásárlást intézzen egy virginiai Kmart áruházban. Ezt követően nyoma veszett - tájékoztat a New York Post.

eltűnés
Az eltűnés 2001 decemberében történt, amikor a háromgyermekes anya karácsonyi ajándékokat ment vásárolni - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Az eltűnés körülményei

Az ügyet a Rockingham megyei seriffhivatal kezelte, és több észak-karolinai, valamint virginiai hatóság is bekapcsolódott a keresésbe, köztük az FBI. A nyomozás során számos bejelentést és lehetséges nyomot vizsgáltak meg. Az eltűnés idején kiadott körözési plakáton a nőt veszélyeztetettként jelölték meg, és azt is hangsúlyozták, hogy feltételezhetően nem hagyta volna el gyermekeit saját akaratából.

A hatóságok pénteken jelentették be, hogy egy bejelentés nyomán Michele Lyn Hundley Smithtet épségben és egészségesen találták meg egy meg nem nevezett észak-karolinai helyszínen.  A családot értesítették a fejleményről. Smith unokatestvére nyilatkozatában örömét fejezte ki, ugyanakkor kérdéseket is megfogalmazott azzal kapcsolatban, mi történt 2001 decemberében.

Az egyik gyermek egy, az édesanya felkutatására létrehozott Facebook-oldalon számolt be arról, hogy az elmúlt napok érzelmileg megterhelőek voltak számára. Bejegyzésében vegyes érzésekről írt: örömről, haragról és fájdalomról is. Hangsúlyozta, hogy egyelőre nem tudja, kialakulhat-e újra kapcsolat közte és édesanyja között, ugyanakkor a közös múlt emlékei továbbra is fontosak számára.

Az eltűnés indítéka jelenleg nem ismert, a hatóságok nem közöltek részleteket arról, mi vezetett a 2001-es eseményekhez. A nő jelenlegi életkörülményeiről sem adtak tájékoztatást.

