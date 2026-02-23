Hihetetlen, de igaz: 24 év után élve került elő a háromgyermekes anya

Michele Lyn Hundley Smith 38 éves volt, amikor elhagyta otthonát az észak-karolinai Eden városában, hogy karácsonyi bevásárlást intézzen egy virginiai Kmart áruházban. Ezt követően nyoma veszett - tájékoztat a New York Post.

Az eltűnés 2001 decemberében történt, amikor a háromgyermekes anya karácsonyi ajándékokat ment vásárolni - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Az eltűnés körülményei

Az ügyet a Rockingham megyei seriffhivatal kezelte, és több észak-karolinai, valamint virginiai hatóság is bekapcsolódott a keresésbe, köztük az FBI. A nyomozás során számos bejelentést és lehetséges nyomot vizsgáltak meg. Az eltűnés idején kiadott körözési plakáton a nőt veszélyeztetettként jelölték meg, és azt is hangsúlyozták, hogy feltételezhetően nem hagyta volna el gyermekeit saját akaratából.

A hatóságok pénteken jelentették be, hogy egy bejelentés nyomán Michele Lyn Hundley Smithtet épségben és egészségesen találták meg egy meg nem nevezett észak-karolinai helyszínen. A családot értesítették a fejleményről. Smith unokatestvére nyilatkozatában örömét fejezte ki, ugyanakkor kérdéseket is megfogalmazott azzal kapcsolatban, mi történt 2001 decemberében.

North Carolina mom of 3 who vanished 24 years ago found alive, living new life https://t.co/xFInbDzdAr pic.twitter.com/TjcYCEVXDH — New York Post (@nypost) February 23, 2026

Az egyik gyermek egy, az édesanya felkutatására létrehozott Facebook-oldalon számolt be arról, hogy az elmúlt napok érzelmileg megterhelőek voltak számára. Bejegyzésében vegyes érzésekről írt: örömről, haragról és fájdalomról is. Hangsúlyozta, hogy egyelőre nem tudja, kialakulhat-e újra kapcsolat közte és édesanyja között, ugyanakkor a közös múlt emlékei továbbra is fontosak számára.

