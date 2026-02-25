Fény derült a titokra: ezért tűnt el 24 éve a háromgyerekes anya

24 év után került elő egy eltűnt Egy Észak-Karolinai háromgyerekes nő, most elárulta, miért hagyta el családját. Az eltűnt anya története évtizedekig foglalkoztatta a hatóságokat és a közvéleményt – írja a New York Post.

Kiderült, miért hagyta el családját 24 éve az eltűnt anya

Fotó: Unsplash

Miért hagyta el az eltűnt anya a családját?

Michele Lyn Hundley Smith 2001 decemberében tűnt el Edenből, miközben állítólag karácsonyi bevásárlásra indult a virginiai Kmartba. A Rockingham megyei seriff szerint nem történt bűncselekmény: Smith azért hagyta el otthonát, mert „folyamatos családi problémák” nehezítették életét.

Bár a hatóságoknak nem volt tudomásuk korábbi családi incidensekről, eltűnése több ügynökség, köztük az FBI figyelmét is felkeltette, és hónapokon át tartó nyomozás indult.

Az eltűnt személyről készült szórólap akkor hangsúlyozta, hogy Smith „veszélyeztetett”, és önként nem hagyná el gyerekeit. Pénteken azonban a hatóságok bejelentették, hogy az anya „egészségesen és biztonságban” került elő. A családot értesítették a megtalálásáról, de a Facebookon közzétett nyilatkozatokból kiderült, hogy gyermekei vegyes érzelmekkel fogadták a hírt:

Boldog vagyok, mérges, összetört a szívem – minden érzés kavarog bennem

– írta egyik lánya, kiemelve a közösen megélt boldog pillanatokat és az anya iránt érzett szeretetét.

