Rejtélyes haláleset: exhumálták az „emberi Barbie” holttestét

Exhumálták az „emberi Barbie” holttestét, két hónappal a rejtélyes halála után.

Fotó: Unsplash

A 31 éves brazil Barbara Jankavski, aki az „emberi Barbie-ként” vált híressé, két hónappal ezelőtt hunyt el rejtélyes körülmények között.

A rendőrség először úgy vélte, hogy Jankavski kábítószer-használat okozta szívrohamban hunyt el.

A nyomozás a napokban azonban új fordulatot vett: a rendőrség exhumálta Jankavski holttestét, ugyanis felmerült az idegenkezűség gyanúja.

A testen vizsgálták az áldozat nyakát, hogy nem történt-e lehetséges fojtogatás, és a fiatal nő körmei alól is vettek mintát, hogy kiderítsék, védekezett-e a halála előtt valakivel szemben.

Az „emberi Barbie” holttestét tavaly év végén találták meg egy neves sao paulo-i ügyvéd otthonában. Az áldozat csak fehérneműt viselt.

Az ügyvéd azt mondta a hatóságoknak, hogy kibérelte a fiatal nőt, hogy vele tölthesse a napot. Mindketten fogyasztottak kábítószert, majd elaludt a tévé előtt, és amikor felkelt, Jankavski már nem lélegzett.

A helyszínre érkező mentők már észlelték és feljegyezték a gyanús sérüléseket, de a helyszínelők aznap egy korábbi sérülés részeként jegyezték fel azokat.

Egy későbbi vizsgálat során során azonban felmerült, hogy mégsem egy korábbi eset okozta a nyaki sérüléseket, ezért döntött a nyomozócsoport az exhumálás mellett.

Rejtélyes körülmények között halt meg egy emberi Barbie baba

Sokkolta a közvéleményt Barbara Jankavski, az élő Barbie baba halálhíre. A 31 éves brazil influenszer a közösségi médiában Boneca Desumana („Embertelen Baba”) néven vált ismertté, miután 27 plasztikai beavatkozáson és számtalan esztétikai műtéten esett át. Célja az volt, hogy külsejét a híres játékbaba megjelenéséhez hasonlóvá formálja. Vasárnap este azonban rejtélyes halál érte egy São Pauló-i lakásban, miután egy 51 éves ügyvéd társaságában töltötte a napot.

