Megborzong, ha szembejön az utcán – ijesztően emberszerű robotot alkottak

Az emberszerű robot fejlesztése a szolgáltató szektor új lehetőségeit vetíti előre. A DroidUP által bemutatott humanoid célja, hogy ne pusztán funkcionális eszköz, hanem kapcsolódásra képes jelenlét legyen – számolt be a technológiai fejlesztésről a New York Post.
Magasan bionikus és emberszerű robot
A sanghaji Zhangjiang Robotics Valleyben mutatták be Moyát, a DroidUP nevű start-up új humanoid robotját, amelyet a világ első „magasan bionikus” szolgáltató robotjaként emlegetnek. Az újdonság egyik legfontosabb eleme az életszerű megjelenés: nemcsak arckifejezései hatnak természetesnek, hanem bőre is meleg tapintású.
A robot testhőmérséklete 32–36 Celsius-fok között mozog, ami közel áll az emberéhez.
Humanoid technológia
Moya szemei mögött kamerák vannak, amelyek lehetővé teszik a szemkontaktust és az érzelmeket utánzó arckifejezéseket. A fejlesztők azt akarták, hogy a robot ne csak feladatokat végezzen, hanem úgy nézzen és reagáljon, hogy az emberek úgy érezzék, mintha valódi élőlény állna mellettük.
A Walker 3 platform biztosítja az önálló navigációt, miközben kamerák és LIDAR szenzorok segítik az akadályelkerülést. A rendszer így képes komplex környezetben is tájékozódni.
A tervek szerint Moya információszolgáltatóként jelenhet meg pályaudvarokon, bankokban, múzeumokban és bevásárlóközpontokban.
A fejlesztők azt sem zárják ki, hogy a jövőben társalkodó szerepet is betölthet.
Piaci bevezetését 2026-ra tervezik, ára körülbelül 176 ezer dollár (56 millió forint) lesz.
Kína bemutatta a jövő gladiátorait: emberszerű robotok csaptak össze a ringben – videó
Kína megrendezte a világ első robotbokszmérkőzését, ahol emberszerű gépek csaptak össze a ringben. A látványos esemény a technológiai fejlődést és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazását is demonstrálta.
Nem fog hinni a szemének! Humanoid robotok váltották a dolgozókat egy kínai gyárban
A CATL újításának célja az volt, hogy növelje az akkumulátorok gyártásának hatékonyságát és biztonságát az egyik nagy, kínai bázisán. A Xiaomo névre keresztelt humanoid robotok alkalmazása ezentúl teljes mértékben helyettesíti az emberi munkaerőt a tesztelési folyamatokban. Ezek a szakaszok korábban nagymértékben támaszkodtak a fizikai dolgozókra, ami azonban jelentős biztonsági kockázatot hordozott magában, az áramütés veszélye miatt.