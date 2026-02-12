Megborzong, ha szembejön az utcán – ijesztően emberszerű robotot alkottak

Az emberszerű robot fejlesztése a szolgáltató szektor új lehetőségeit vetíti előre. A DroidUP által bemutatott humanoid célja, hogy ne pusztán funkcionális eszköz, hanem kapcsolódásra képes jelenlét legyen – számolt be a technológiai fejlesztésről a New York Post.

Az emberszerű robotok lennének a jövő? (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Magasan bionikus és emberszerű robot

A sanghaji Zhangjiang Robotics Valleyben mutatták be Moyát, a DroidUP nevű start-up új humanoid robotját, amelyet a világ első „magasan bionikus” szolgáltató robotjaként emlegetnek. Az újdonság egyik legfontosabb eleme az életszerű megjelenés: nemcsak arckifejezései hatnak természetesnek, hanem bőre is meleg tapintású.

Chinese Startup Unveils 'Moya,' World's First Biomimetic Humanoid Robot with Human-like Body Temperature https://t.co/Co9sGuyZuj — S. M. GOLAM SAMDANE (@smgolamsamdane) February 12, 2026

A robot testhőmérséklete 32–36 Celsius-fok között mozog, ami közel áll az emberéhez.

Humanoid technológia

Moya szemei mögött kamerák vannak, amelyek lehetővé teszik a szemkontaktust és az érzelmeket utánzó arckifejezéseket. A fejlesztők azt akarták, hogy a robot ne csak feladatokat végezzen, hanem úgy nézzen és reagáljon, hogy az emberek úgy érezzék, mintha valódi élőlény állna mellettük.

Shanghai’s Moya humanoid robot walks with human-like motion (92% accuracy), shows realistic facial expressions, her skin is soft and warm...



🚨 People will definitely try and bang it. 😅



She costs $173k. pic.twitter.com/o4E4mJQgn3 — DeHuff Uncensored - Podcast (@dehuffpodcast) February 12, 2026

A Walker 3 platform biztosítja az önálló navigációt, miközben kamerák és LIDAR szenzorok segítik az akadályelkerülést. A rendszer így képes komplex környezetben is tájékozódni.

A tervek szerint Moya információszolgáltatóként jelenhet meg pályaudvarokon, bankokban, múzeumokban és bevásárlóközpontokban.

A fejlesztők azt sem zárják ki, hogy a jövőben társalkodó szerepet is betölthet.

Piaci bevezetését 2026-ra tervezik, ára körülbelül 176 ezer dollár (56 millió forint) lesz.

